HOME SPORTS MOTOGP

Meski Punya Hubungan yang Dekat, Marco Bezzecchi Merasa Luca Marini Tak Pernah Bahas soal Pindah ke Honda

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |01:01 WIB
Marco Bezzecchi (kiri) bersama Luca Marini. (Foto: MotoGP)
A
A
A

TAVULLIA – Pembalap Tim Pertamina Enduro V46, Marco Bezzecchi menjadi salah satu orang yang kaget dengan kabar Luca Marini pindah ke Repsol Honda untuk MotoGP 2024. Sebab Bezzecchi yang mengaku punya hubungan yang dekat dengan Marini itu tak pernah membicarakan apapun terkait kepergiannya dari tim satelit Ducati tersebut.

Ya, bergabungnya Luca Marini ke Repsol Honda pada akhir musim 2023 terbilang mengejutkan. Sebab, pembalap asal Italia itu memilih bergabung dengan Repsol Honda yang sedang mengalami penurunan performa.

Di sisi lain, Valentino Rossi memberikan izin Luca Marini bergabung dengan Repsol Honda karena Davide Brivio. Sebab, mantan manajer Yamaha dan Suzuki itu sedang dirumorkan akan menggantikan posisi Alberto Puig, sebagai manajer Honda pada 2025 mendatang.

Sementara itu Marco Bezzecchi mengakui tidak mengetahui Luca Marini bakal bergabung dengan Repsol Honda. Menurutnya adik Valentino Rossi itu membuat keputusan di menit-menit akhir untuk bergabung dengan pabrikan asal Jepang tersebut.

Luca Marini

“Tidak, sejujurnya, sebelum menandatangani kontrak untuk tetap bersama tim VR46, saya tidak tahu kalau Luca akan pindah ke Honda. Dari apa yang saya tahu, itu adalah keputusan di menit-menit terakhir," kata Marco Bezzecchi dikutip dari Crash, Jumat (5/1/2024).

Pembalap asal Italia itu mengaku akan terasa aneh tidak melihat Luca Marini di garasi VR46 di setiap akhir pekan. Namun, Marco Bezzecchi menilai Luca Marini sudah membuat keputusan tepat untuk karirnya di MotoGP.

Halaman:
1 2

