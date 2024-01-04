Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Saran Petenis Nomor 1 Dunia Novak Djokovic agar Tenis Dapatkan Penonton Usia Muda

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |02:24 WIB
Saran Petenis Nomor 1 Dunia Novak Djokovic agar Tenis Dapatkan Penonton Usia Muda
Novak Djokovic saat berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

MELBOURNE Petenis nomor satu dunia, Novak Djokovic, memberi saran agar tenis bisa dapatkan penonton usia muda. Dia menyebut tenis harus bisa beradaptasi dengan zaman modern.

Djokovic menyadari tenis menjadi salah satu olahraga terpopuler di dunia. Tetapi, tunggal putra asal Serbia itu menilai tenis belum mencapai potensi penuh dalam adaptasi untuk mendapatkan minat penonton.

Novak Djokovic

“Secara umum, saya selalu mendukung kemajuan olahraga ini. Menurut saya, tenis belum mencapai potensi penuhnya," kata Novak Djokovic, dikutip dari Marca, Rabu (3/1/2024).

"Kami adalah salah satu olahraga yang paling banyak ditonton dan populer di dunia, namun menurut saya kami cukup konservatif dan konvensional dalam aspek-aspek tertentu, dan itu belum menjadi daya tarik besar bagi penonton muda,” jelasnya.

"Saya pendukung besar sejarah, tradisi, dan sebagainya. Namun saya pikir kami harus mencoba beradaptasi dengan zaman modern dan mencoba memahami apa yang diinginkan penonton muda dan benar-benar membuat tenis lebih menarik," lanjut Djokovic.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/40/3176506/3_turnamen_tenis_bisa_disaksikan_di_vision_plus-NUQY_large.jpg
Link Live Streaming ATP 250 Almaty, European, dan Nordic Open 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/40/3175589/shanghai_masters_2025-1j0T_large.jpg
Link Live Streaming ATP 1000: Shanghai Masters 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/40/3175174/janice_tjen-Zgvl_large.jpg
Makin Melejit, Petenis Indonesia Janice Tjen Tembus 100 Besar Ranking WTA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/40/3174988/aldila_sutjiadi_dan_janice_tjen-xL6V_large.jpg
Segini Hadiah Fantastis yang Diterima Petenis Supercantik Aldila Sutjiadji/Janice Tjen Usai Juara WTA 125 Suzhou
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/40/3174665/aldila_sutjiadi_dan_janice_tjen-n5u1_large.jpg
Sejarah, Aldila Sutjiadji/Janice Tjen Juara WTA 125 Suzhou Open 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172251/segini_gaji_petenis_supercantik_indonesia_aldila_sutjiadi_sebagai_pns_kemenpora_ri-EItQ_large.jpg
Segini Gaji Petenis Supercantik Indonesia Aldila Sutjiadi sebagai PNS Kemenpora
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement