Saran Petenis Nomor 1 Dunia Novak Djokovic agar Tenis Dapatkan Penonton Usia Muda

MELBOURNE – Petenis nomor satu dunia, Novak Djokovic, memberi saran agar tenis bisa dapatkan penonton usia muda. Dia menyebut tenis harus bisa beradaptasi dengan zaman modern.

Djokovic menyadari tenis menjadi salah satu olahraga terpopuler di dunia. Tetapi, tunggal putra asal Serbia itu menilai tenis belum mencapai potensi penuh dalam adaptasi untuk mendapatkan minat penonton.

“Secara umum, saya selalu mendukung kemajuan olahraga ini. Menurut saya, tenis belum mencapai potensi penuhnya," kata Novak Djokovic, dikutip dari Marca, Rabu (3/1/2024).

"Kami adalah salah satu olahraga yang paling banyak ditonton dan populer di dunia, namun menurut saya kami cukup konservatif dan konvensional dalam aspek-aspek tertentu, dan itu belum menjadi daya tarik besar bagi penonton muda,” jelasnya.

"Saya pendukung besar sejarah, tradisi, dan sebagainya. Namun saya pikir kami harus mencoba beradaptasi dengan zaman modern dan mencoba memahami apa yang diinginkan penonton muda dan benar-benar membuat tenis lebih menarik," lanjut Djokovic.