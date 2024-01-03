Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Bisa Hijrah ke Honda atau KTM, jika Ducati Tak Kunjung Promosikan ke Tim Pabrikan pada MotoGP 2025

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |14:45 WIB
Jorge Martin Bisa Hijrah ke Honda atau KTM, jika Ducati Tak Kunjung Promosikan ke Tim Pabrikan pada MotoGP 2025
Jorge Martin kala mentas di MotoGP. (Foto: Reuters)
PEMBALAP Pramac Ducati, Jorge Martin, diprediksi bisa hijrah ke tim Honda ataupun KTM pada MotoGP 2025. Hal itu bisa terjadi jika Ducati tak kunjung promosikan Jorge Martin ke tim pabrikan Ducati.

Prediksi ini disampaikan manajer beberapa pembalap MotoGP, Alberto Vergani. Ia memprediksi masa depan Jorge Martin.

Jorge Martin

Jorge Martin sering kali mengungkapkan keinginanya untuk bisa menjadi pembalap tim pabrikan Ducati. Bahkan, ia tak segan untuk bergabung dengan pabrikan lain jika keinginanya bersama Ducati tak terwujud.

Di sisi lain, Jorge Martin telah membuktikan kualitasnya untuk layak menjadi rekan Francesco Bagnaia. Sebab, ia menunjukkan performa apiknya dalam persaingan memperebutkan gelar juara MotoGP 2023.

Namun, akibat kerap mengalami insiden dan membuatnya terjatuh, Jorge Martin pun harus puas keluar sebagai runner-up MotoGP musim lalu. Martinator -julukan Jorge Martin- pun telah memberikan ultimatum bakal hengkang ke pabrikan lain, jika tak dipromosikan ke Ducati Lenovo di MotoGP 2025.

Halaman:
1 2
