Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Komentar Marc Marquez Jelang Debutnya dengan Motor Ducati di MotoGP 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |09:21 WIB
Komentar Marc Marquez Jelang Debutnya dengan Motor Ducati di MotoGP 2024
Marc Marquez dengan motor Ducati di tes pascamusim MotoGP 2023 (Foto: MotoGP)
A
A
A

VALENCIA – Pada Senin (1//1/2024), Marc Marquez sudah resmi menjadi pembalap baru Gresini Ducati. Dia sudah benar-benar meninggalkan Repsol Honda yang telah menemani perjalanannya di MotoGP selama 11 tahun lamanya.

Dengan begitu, The Baby Alien -julukan Marquez- sudah bisa dengan bebas memberikan komentarnya soal tim barunya. Salah satunya mengenai motor Ducati Desmosedici GP23 yang akan ditungganginya bersama Gresini Ducati di MotoGP 2024.

 

Sebelumnya, saat debut dengan Desmosedici GP23 dalam tes pasca musim 2023 di Valencia pada November lalu, Marquez belum bisa berkomentar. Namun, kini media spanyol, DAZN, telah membeberkan kesan pertama rider berusia 30 tahun itu dengan motornya, yang diungkap tepat setelah tes di Sirkuit Ricardo Tormo tersebut.

Bintang asal Spanyol itu mengaku gugup walau senang dengan perubahan besar-besaran yang didapatnya pada sepeda motor yang ditungganginya. Dia merasa sangat positif dengan kuda besi anyarnya itu termasuk dari segi kecepatan dan kenyamanan.

“Saya gugup, dada saya terasa berdebar-debar. Meski saya menang banyak, itu adalah perubahan besar bagi saya,” kata Marquez dilansir dari Speedweek, Selasa (2/1/2023).

“Saya mampu beradaptasi lebih cepat dari yang diharapkan. Saya segera merasa sangat nyaman, perasaannya sangat baik. Saya datang dengan waktu tanpa mencoba melakukannya dengan cara yang berlebihan,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/38/3035066/marc-marquez-ikut-komentari-kepergian-pramac-racing-dari-ducati-musim-depan-ZrrriluLRG.jpg
Marc Marquez Ikut Komentari Kepergian Pramac Racing dari Ducati Musim Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/38/3032203/persaingan-ketat-marc-marquez-hanya-targetkan-peringkat-tiga-besar-di-motogp-2024-5psnpVWb1Y.jpeg
Persaingan Ketat, Marc Marquez Hanya Targetkan Peringkat Tiga Besar di MotoGP 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/38/3026711/marc-marquez-belum-selevel-francesco-bagnaia-untuk-tangani-motor-ducati-keYEEkmucD.jpg
Marc Marquez Belum Selevel Francesco Bagnaia untuk Tangani Motor Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/38/3023093/marc-marquez-akui-bisa-gabung-pabrikan-ducati-karena-jasa-sang-adik-xvXXH2xoWC.jpg
Marc Marquez Akui Bisa Gabung Pabrikan Ducati karena Jasa Sang Adik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/38/3020122/marc-marquez-yakin-sang-adik-segera-temukan-performa-terbaik-di-motogp-fZT7kK2Qzt.jpg
Marc Marquez Yakin Sang Adik Segera Temukan Performa Terbaik di MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/38/3013592/start-ke-14-marc-marquez-tak-sangka-bisa-podium-di-motogp-catalunya-2024-dztLxm08rr.JPG
Start ke-14, Marc Marquez Tak Sangka Bisa Podium di MotoGP Catalunya 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement