Komentar Marc Marquez Jelang Debutnya dengan Motor Ducati di MotoGP 2024

VALENCIA – Pada Senin (1//1/2024), Marc Marquez sudah resmi menjadi pembalap baru Gresini Ducati. Dia sudah benar-benar meninggalkan Repsol Honda yang telah menemani perjalanannya di MotoGP selama 11 tahun lamanya.

Dengan begitu, The Baby Alien -julukan Marquez- sudah bisa dengan bebas memberikan komentarnya soal tim barunya. Salah satunya mengenai motor Ducati Desmosedici GP23 yang akan ditungganginya bersama Gresini Ducati di MotoGP 2024.

Sebelumnya, saat debut dengan Desmosedici GP23 dalam tes pasca musim 2023 di Valencia pada November lalu, Marquez belum bisa berkomentar. Namun, kini media spanyol, DAZN, telah membeberkan kesan pertama rider berusia 30 tahun itu dengan motornya, yang diungkap tepat setelah tes di Sirkuit Ricardo Tormo tersebut.

Bintang asal Spanyol itu mengaku gugup walau senang dengan perubahan besar-besaran yang didapatnya pada sepeda motor yang ditungganginya. Dia merasa sangat positif dengan kuda besi anyarnya itu termasuk dari segi kecepatan dan kenyamanan.

“Saya gugup, dada saya terasa berdebar-debar. Meski saya menang banyak, itu adalah perubahan besar bagi saya,” kata Marquez dilansir dari Speedweek, Selasa (2/1/2023).

“Saya mampu beradaptasi lebih cepat dari yang diharapkan. Saya segera merasa sangat nyaman, perasaannya sangat baik. Saya datang dengan waktu tanpa mencoba melakukannya dengan cara yang berlebihan,” tambahnya.