UFC: Islam Makachev Siap Kembali ke Oktagon pada Maret 2024

DAGESTAN – Juara Kelas Ringan UFC, Islam Makhachev, berencana untuk bertarung di bulan Maret 2024 mendatang. Jika rencananya tak terwujud maka dia baru bersedia untuk berlaga lagi setelah bulan suci Ramadhan selesai.

Pada tahun 2024, bulan Ramadhan diperkirakan jatuh pada 10 Maret hingga 9 April. Selama kurun waktu tersebut, para petarung muslim UFC memilih untuk menghindari pertarungan untuk fokus melakukan ibadah dan memastikan tenaga mereka tak terkuras karena jadwal makan dan minum mereka yang berubah. Hal itulah yang rutin dilakukan oleh Islam Makhachev.

Makhachev sendiri kali terakhir bertarung pada 21 Oktober 2023 lalu ketika dia mempertahankan gelar juara kelas ringan UFC-nya dengan meng-KO juara kelas bulu UFC, Alexander Volkanovski. Petarung asal Rusia itu melawan Volkanovski setelah pertandingan ulangnya dengan Charles Oliveira gagal dilakukan karena calon lawannya itu mengalami cedera.

Kini, petarung berusia 32 tahun itu bersedia untuk bertarung di bulan Maret 2024. Jika tidak, maka dia baru mau tampil lagi di oktagon setelah bulan Ramadhan selesai.

“Saya akan siap untuk menghancurkan seseorang di bulan Maret atau sampai jumpa setelah Ramadhan,” kata Makhachev dilansir dari MiddleEasy, Jumat (29/12/2023).

Bisa jadi Makhachev bakal melakoni pertarungan ulang melawan Oliveira pada awal tahun 2024. Namun, sejauh ini UFC belum memberikan konfirmasi apapun karena para penantang teratas lainnya juga telah dimasukkan sebagai calon lawannya.