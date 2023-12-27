Marc Marquez Layak ke Pabrikan Ducati Jika Berhasil Juarai MotoGP 2024

ROMA – Ducati disarankan merekrut Marc Marquez ke tim pabrikan andai bisa menjadi juara di MotoGP 2024 nanti. Pernyataan itu disampaikan salah satu manajer pembalap MotoGP, Alberto Vergani.

Vergani memprediksi apa yang akan terjadi di bursa transfer MotoGP 2025 mendatang. Dia menilai akan terjadi perpindahan gila-gilaan di antara tim peserta karena banyak pembalap yang kontraknya bakal habis di akhir musim 2024 ini.

Salah satu yang bakal menjadi poros alias penentu dari bursa transfer tersebut adalah Marc Marquez. Sebab menurutnya, juara MotoGP enam kali itu bakal menarik minat banyak tim setelah hanya menandatangani kontrak selama setahun dengan Gresini Ducati usai hijrah dari Repsol Honda di musim 2024 ini.

Vergani pun yakin KTM dan Honda menjadi tim yang berminat untuk merekrut The Baby Alien -julukan Marquez. Pasalnya, sang pabrikan Austria berniat untuk menambah tim lagi di musim 2025 sehingga kemungkinan ada perubahan di tim satelit mereka dengan Marquez ditarik ke tim utama.

Sedangkan Honda, jelas punya kisah indah bersama bintang asal Spanyol itu setelah 11 tahun bersama di MotoGP dengan berbagai kesuksesan yang mereka raih. Alhasil, masih ada kemungkinan bahwa mereka akan kembali bersama di musim 2025 mendatang.