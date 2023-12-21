Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Boston Celtics Kembali Raih Positif, LA Lakers Justru Masih Dihantui Tren Negatif

SEBANYAK 10 pertandingan lanjutan NBA 2023-2024 baru saja berakhir siang ini, Kamis (21/12/2023). Dari 10 laga itu, banyak pertandingan menarik tersaji, seperti halnya Boston Celtics yang menang atas Sacramento Kings, hingga Los Angeles (LA) Lakers yang kalah dari Chicago Bulls.

Pertama mari bahas hasil positif Celtics. Sebelumnya Celtics tumbang dari Golden State Warriors dengan skor 126-132 pada Rabu 20 Desember 2023.

Kali ini Celtics berhasil menekuk Sacramento Kings dengan skor 144-119. Pertemuan itu berlangsung di Golden 1 Center Arena, Sacramento.

Tercatat ada total 10 laga NBA 2023-2024 yang bergulir hari ini. Celtics mengukir kemenangan di laga lanjutan ini dengan cukup apik.

Celtics mulanya tertinggal lebih dulu dari tim tuan rumah di kuarter pertama, skor 38-41. Celtics kemudian unggul dalam koleksi tambahan poin di tiga kuarter sisanya yakni 36-25, 39-24, dan 31-29.

Kemenangan itu membawa Celtics kembali terjaga di puncak klasemen wilayah timur NBA. Sementara itu, LA Lakers masih dihantui oleh tren negatif mereka.