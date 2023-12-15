Cuma di Shopee Finest! ERHA Kenalkan Produk Acneact Trial Kit untuk Atasi Jerawat

JAKARTA - Kamu punya masalah dengan jerawat? Tenang, di sini kamu bisa temukan solusinya. Sebab brand kecantikan lokal, ERHA, akan melakukan Exclusive Launch Acneact Trial Kit di Shopee Finest.

Peluncuran trial kit dari produk skincare untuk mengatasi jerawat ini, akan berlangsung pada 17 sampai 23 Desember 2023 di ERHASTORE OFFICIAL di Shopee.

Jangan lupa catat tanggalnya ya, karena akan ada promo spesial yaitu Diskon Toko s/d 50% + free gift untuk kamu! Selain itu, ada juga promo cashback hemat s/d 1.5 juta yang bisa kamu dapatkan. Manfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh produk perawatan kulit berkualitas dari ERHA dengan harga terbaik di Shopee Finest.

Yuk, langsung serbu penawaran menariknya dan dapatkan kulit mulus bebas jerawat dengan menggunakan produk ERHA Acneact. Gak perlu diragukan lagi deh, ERHA memang sudah dikenal sebagai salah satu merek kecantikan yang telah merilis berbagai produk perawatan kulit yang populer di Indonesia.

Kualitas produk-produk ERHA membuat brand ini jadi salah satu yang ditawarkan Shopee Finest. Di Shopee Finest, kamu bisa mendapatkan berbagai produk berkualitas terbaik alias Finest Quality, dari merek-merek terpercaya.

Dapatkan produk-produk berkualitas tinggi dengan Best Prices dan promo Free Instant Shipping di Shopee Finest, yang akan memaksimalkan pengalaman berbelanja kamu. Semua keunggulan Shopee Finest itu juga akan bisa kamu rasakan di Exclusive Launch ERHA Acneact Trial Kit nanti, lho!

Selain karena promo yang menggiurkan, Exclusive Launch Acneact Trial Kit dari ERHA ACNEACT nanti juga patut dinantikan lantaran merek kecantikan asli Indonesia ini sudah terbukti ampuh dalam mengatasi berbagai permasalahan kulit.

Pasalnya, brand lokal ini sudah puluhan tahun menyajikan perawatan kulit terbaik untuk masyarakat Indonesia. Berawal dari sebuah klinik di Jakarta, ERHA pertama kali didirikan pada 28 September 1999 oleh Ricardo Handoko.