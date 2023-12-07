Kontingen Merah Putih Siap Bersaing, Bidik Kemenangan di BWF World Tour Finals 2023 Live Di Vision+

JAKARTA - Turnamen bulu tangkis dunia, BWF World Tour Finals 2023 telah memasuki akhir musim. Perhelatan bulu tangkis dunia ini akan jadi penutup kejuaraan di akhir tahun 2023. Pertandingan badminton ini dapat anda saksikan pada live streaming di Vision+.

BWF World Tour Finals 2023 akan digelar selama 5 hari dari tanggal 13-17 desember 2023 di Hangzhou, China. Total hadiah yang diperebutkan dalam kompetisi bergengsi ini senilai USD 2,500,000.

BWF World Tour Finals secara resmi dikenal sebagai HSBC BWF World Tour Finals setelah sebelumnya bernama BWF Super Series Finals. Turnamen ini diikuti oleh pemain unggulan yang diseleksi dari jumlah poin dalam satu tahun pertandingan.

Pertandingan ini akan melalui tiga babak, diawali dengan fase grup. Delapan pemain akan dibagi menjadi dua grup berisi empat pemain, dan masing-masing grup akan saling beradu. Dua pebulutangkis teratas dari masing-masing grup akan lolos dan melaju ke babak semifinal.

Indonesia sudah dipastikan memiliki 6 wakil untuk bertarung di BWF World Tour Finals 2023. Salah satunya Jonatan Christie, pemain tunggal putra yang menempati peringkat dua di BWF World Tour setelah turun satu peringkat dari Kodai Naraoka.

Turnamen ini jadi kesempatan terakhir bagi para skuad merah putih untuk membuktikan bahwa mereka mampu bersinar dan mencatat sejarah di kejuaraan bulu tangkis dunia.