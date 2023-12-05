Hary Tanoesoedibjo Harap Turnamen Indonesia International Open 2024 Sukses demi Meningkatnya Minat Olahraga Biliar di Tanah Air

JAKARTA - Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo, berharap turnamen Indonesia International Open 2024 bisa berjalan dengan sukses. Sebab, turnamen itu diyakini bisa meningkatkan minat olahraga biliar di Tanah Air.

POBSI bakal menyelenggarakan turnamen biliar berkelas dunia yang betajuk Indonesia International Open 2024. Ajang ini merupakan turnamen biliar tingkat internasional pertama yang dihelat di Indonesia.

Konferensi pers turnamen itu digelar Selasa (5/12/2023) di MNC Conference Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Turut hadir Menpora RI Dito Ariotedjo, Perwakilan Federasi World Pool-Billiard Association (WPA) Melvin Chia, dan Brand Ambassador Biliar Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pembinaan Artis POBSI, Raffi Ahmad.

"Jadi ini merupakan pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan turnamen biliar internasional kelas dunia karena pesertanya dari seluruh dunia, Eropa, Amerika, Afrika dan Asia, semuanya berpartisipasi dengan jumlah 152 atlet," kata Hary dalam sambutannya, Selasa (5/12/2023).

"Tentunya ini kita harapkan bisa berjalan lancar, sukses, karena biliar perlu kita angkat. Dan saya lihat peminatnya makin banyak," imbuhnya.

"Apalagi ada Raffi Ahmad sebagai Ambassador dan juga Ketua Bidang Pembinaan Artis, jadi saya sangat berharap artis-artis itu gemar biliar karena itu salah satu cara bagaimana biliar bisa berkembang di Tanah Air," tandas Hary Tanoe.