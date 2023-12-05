Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Boston Celtics Terjungkal, New Orlean Pelicans Kandaskan Sacramento Kings

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |13:20 WIB
Boston Celtics dikandaskan Indiana Pacers (Foto: REUTERS)
HASIL NBA 2023-2024 pada hari Selasa (5/12/2023) ini akan dibahas di sini. Ada dua pertandingan yang digelar pada babak perempatfinal dalam turnamen tengah musim alias in-season tournament.

Boston Celtics terpaksa angkat koper lebih awal. Sebab, mereka dikandaskan oleh juara Grup A wilayah timur, Indiana Pacers.

Boston Celtics vs Indiana Pacers

Pertemuan itu berlangsung di Arena Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis. Pacers berhasil menjungkalkan Celtics dengan skor meyakinkan, 122-112.

Permainan kedua tim tersebut berjalan cukup dramatis. Celtics mulanya mampu memimpin permainan lebih dulu di kuarter pertama dengan skor 24-22.

Dominasi mereka terus berlanjut di kuarter berikutnya kali ini dengan total skor sementara 55-48. Namun tim tuan rumah kemudian mampu menghajar balik Celtics di dua kuarter terakhir dengan kemenangan comeback.

Sementara itu, duel antara tim wilayah barat dimenangkan oleh New Orleans Pelicans. Pertemuan itu berlangsung di Arena Golden 1 Center, Sacramento, California.

Halaman:
1 2
