HOME SPORTS MOTOGP

Ramalan Francesco Bagnaia Terbukti Benar saat Marc Marquez Jalani Debut bersama Tim Ducati

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |03:11 WIB
Ramalan Francesco Bagnaia Terbukti Benar saat Marc Marquez Jalani Debut bersama Tim Ducati
Francesco Bagnaia sudah ramalkan kehebatan Marc Marquez bersama Gresini Ducati (Foto: REUTERS)
A
A
A

RAMALAN Francesco Bagnaia terbukti benar saat Marc Marquez jalani debut bersama Tim Gresini Ducati. Bagaimana tidak, prediksi sang juara dunia MotoGP 2023 itu soal The Baby Alien –julukan Marc Marquez- yang akan tampil menggila bersama motor Ducati tersebut jadi kenyataan.

Seperti diketahui, Marquez menjadi pembalap anyar Gresini Ducati di MotoGP 2024 usai berpisah dengan Repsol Honda di akhir MotoGP 2023. Selama 11 tahun bersama Honda, rider asal Spanyol itu sukses menjadi juara dunia MotoGP enam kali.

Marc Marquez

Namun pada musim 2023, Marquez kurang kompetitif karena motornya lambat dan sering terjatuh sehingga gagal bersaing dalam perebutan gelar. Musim depan, ia akan menunggangi motor Ducati Desmosedici GP23 yang terkenal kuat dan cepat bersama sang adik, Alex Marquez, di tim Gresini Ducati.

Hal ini yang membuat The Baby Alien diyakini sejumlah pihak bakal tampil menggila di musim 2024. Tak terkecuali dengan Francesco Bagnaia, yang memprediksi Marquez akan melesat di atas lintasan bersama motor Ducati Desmosedici GP23, motor yang membuatnya meraih gelar juara MotoGP 2023.

"Ketika ada pengumuman dia (Marc Marquez) gabung ke Ducati, saya bilang dia akan membuat waktu terbaik ketika pertama kali tes dan saya tidak salah. Saya pikir dia akan sangat senang dengan motor kami," kata Bagnaia, dikutip dari GPOne, Kamis (30/11/2023).

Halaman:
1 2
