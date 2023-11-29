Shopee 12.12 Birthday Sale Bagi-bagi Cashback 40% Setiap Hari Dengan Belanja di Shopee Video

Jakarta- Tidak terasa, tahun 2023 sudah tinggal sebentar lagi menuju awal tahun yang baru. Rasa senang pun perlahan menyelimuti masyarakat untuk kembali merayakan akhir tahun. Bagaimana tidak? Momentum akhir tahun kerap dipenuhi oleh berbagai rangkaian perayaan dan keseruan, salah satu yang paling ditunggu adalah bertebarnya rangkaian kemeriahan dan penawaran yang siap menemani kegiatan berbelanja masyarakat.

Fenomena ini bukanlah merupakan hal yang baru, hal ini pula yang menjadikan periode akhir tahun menjadi salah satu periode dimana animo berbelanja online masyarakat meningkat secara signifikan.

Jika membicarakan semarak festival belanja akhir tahun, tentunya kampanye 12.12 Birthday Sale tidak boleh dilewatkan. Kampanye ikonik yang dihadirkan oleh Shopee ini, juga merupakan penanda akan bertambahnya usia platform e-commerce berwarna orange ini.

Genap 8 tahun beroperasi dan menemani pengguna memenuhi kebutuhan nya, rangkaian kampanye 12.12 Birthday Sale yang masih berlangsung hingga 12 Desember 2023 menghadirkan deretan promo spesial seperti Pesta Gratis Ongkir Rp0, Gebyar Promo dan Bonus Akhir Tahun 12M. Tingginya antusiasme masyarakat untuk berbelanja pada periode akhir tahun, tidak hanya memberikan kebahagiaan terhadap konsumen, tetapi juga sangat diantisipasi oleh para pelaku usaha baik brand hingga UMKM.

Seluruh pelaku usaha mempersiapkan pilihan produk beragam yang disesuaikan dengan tren dan kebutuhan akhir tahun hingga memberikan promo terbaik.

Melihat hal tersebut, Shopee mempersiapkan rangkaian promo juga keseruan dalam berbelanja online. Sepanjang kampanye 12.12 berlangsung, pengguna dapat menikmati promo dan menemukan berbagai pilihan produk favorit melalui fitur Shopee Video dengan kemeriahan #DiskonRacunShopee. Pengguna Shopee dapat berbelanja melalui Shopee Video dan menikmati 40% Cashback setiap harinya! Caranya sangat mudah, begini cara belanja melalui Shopee Video dan mendapatkan keuntungan maksimal: