HOME SPORTS NETTING

Susy Susanti Sanjung Peningkatan Gregoria Mariska Tunjung

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |16:06 WIB
Susy Susanti Sanjung Peningkatan Gregoria Mariska Tunjung
Susy Susanti menyanjung peningkatan performa Gregoria Mariska Tunjung (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA - Susy Susanti menyanjung peningkatan performa yang ditunjukkan Gregoria Mariska Tunjung. Menurutnya, bintang tunggal putri Indonesia itu kini semakin apik dan konsisten.

Pada akhir pekan lalu, Gregoria tampil luar biasa untuk menyabet gelar juara Kumamoto Masters 2023. Dia naik podium pertama setelah mengalahkan bintang China, Chen Yu Fei, di final dengan skor 21-12 dan 21-12.

Gregoria Mariska Tunjung beraksi di Kumamoto Masters 2023 (Foto: PBSI)

Hasil tersebut bisa dibilang cukup mengejutkan. Sebab, pemain ranking tujuh dunia itu menang telak atas Chen yang notabenenya merupakan salah satu dari empat pemain top dunia saat ini.

Susy pun menilai ada peningkatan dari performa Gregoria dalam beberapa turnamen terakhir. Menurutnya, pemain asal Wonogiri itu semakin konsisten.

"Kalau melihat perkembangan bulu tangkis khususnya tunggal putri, Gregoria, saya rasa ada peningkatan yang cukup baik. Lalu juga semakin konsisten," kata Susy kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di Jakarta Timur, Sabtu (25/11/2023).

Akan tetapi, Susy menyoroti sisi kebugaran Gregoria yang kerap kali diterpa cedera. Peraih medali emas Olimpiade 1992 itu menilai kebugaran fisik menjadi salah satu hal yang sangat menentukan performa.

