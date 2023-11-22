Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ketika Valentino Rossi Merasa Bangga 2 Muridnya Berdiri di Podium MotoGP Qatar 2023

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |21:15 WIB
Ketika Valentino Rossi Merasa Bangga 2 Muridnya Berdiri di Podium MotoGP Qatar 2023
Valentino Rossi bangga dua anak didiknya, Francesco Bagnaia dan Luca Marini, naik podium di MotoGP Qatar 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
KETIKA Valentino Rossi merasa bangga dua muridnya berdiri di podium MotoGP Qatar 2023 akan diulas. The Doctor begitu senang melihat Luca Marini dan Francesco Bagnaia ada di podium Sirkuit Internasional Losail, Losail, Qatar, Senin 20 November 2023 dini hari WIB.

Tentu saja pencapaian yang diukir Bagnaia dan Marini membuat sang legenda MotoGP sangat bangga. Momen kebahagiaan yang amat mendalam turut dicurahkan Rossi lewat akun media sosial.

Francesco Bagnaia (1) melaju bersama Luca Marini (10) pada balapan MotoGP Qatar 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

"Che goduria sta gara (balapan ini sangat menyenangkan)," tulis akun Instagram @vr46ridersacademyofficial.

Sekadar informasi, Bagnaia sanggup finis kedua pada MotoGP Qatar 2023. Pembalap Ducati Lenovo itu harus mengakui keunggulan Fabio Di Giannantonio yang keluar sebagai pemenang.

Sementara itu, Marini finis di posisi tiga. Pembalap tim Mooney VR46 Racing Team itu sayangnya tak mampu mengonversi pole position menjadi kemenangan.

Di sepanjang MotoGP 2023, beberapa murid didikan Valentino Rossi di VR46 Riders Academy mencetak banyak rekor dan pencapaian terbaik. Pecco Bagnaia menjadi aktor utama dengan potensi keluar sebagai juara dunia MotoGP 2023 atau yang kedua secara beruntun.

