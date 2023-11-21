Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Benarkah Kalahnya Jorge Martin Disebabkan Adanya Sabotase di MotoGP Qatar 2023?

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |22:05 WIB
Benarkah Kalahnya Jorge Martin Disebabkan Adanya Sabotase di MotoGP Qatar 2023?
Jorge Martin kala mentas di MotoGP. (Foto: Reuters)
A
A
A

BENARKAH kalahnya Jorge Martin disebabkan adanya sabotase di MotoGP Qatar 2023? Hal ini menarik dikulik karena nama Jorge Martin sendiri baru-baru ini tengah viral dan menjadi perbincangan hangat para pencinta dunia balap.

Martin dituding harus meraih hasil minor di MotoGP Qatar 2023 disebabkan sabotase ban. Tentu saja, kabar menghebohkan tersebut memicu perhatian banyak orang, terutama dari kalangan fans. Sebab, langkah tersebut dianggap sebagai cara memuluskan laju Francesco Bagnaia untuk menjadi juara MotoGP 2023.

Jorge Martin

Benarkah Kalahnya Jorge Martin Disebabkan Adanya Sabotase di MotoGP Qatar 2023?

Kekalahan Jorge Martin di MotoGP Qatar 2023 pastinya membuat dirinya sangat kecewa. Pasalnya, Martin sedang membutuhkan banyak poin untuk menjaga asa juara.

Martin sendiri mengalami wheelspin yang mengerikan di momen awal balap. Tentu saja, hal itu mempengaruhi traksi di lintasan balap sehingga dirinya tertinggal dengan beberapa pembalap lain.

“Yang pasti, saya merasa tidak nyaman. Anda sudah melihat di awal bahwa saya mengalami wheelspin besar dan Anda dapat memahami apa yang terjadi; ban belakang tidak berfungsi dengan baik,” ujar Martin kepada MotoGP.com melansir dari Crash.Net

Halaman:
1 2
