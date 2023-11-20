Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Langsung Ketemu Lawan Sulit di Babak Pertama China Masters 2023, Begini Reaksi Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |03:02 WIB
Langsung Ketemu Lawan Sulit di Babak Pertama China Masters 2023, Begini Reaksi Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan
Ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUMAMOTO – Pasangan ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yakob Rambitan langsung jumpa lawan sulit di babak pertama China Masters 2023, yakni Takuro Hoki/ Yugo Kabayashi (Jepang). Menanggapi hal tersebut, Pramudya/Yeremia jelas tidak gentar,

Hanya saja Pramudya/Yeremia akan mencoba mengevaluasi pertemuan terakhir mereka dengan Hoki/Kobayashi. Sebab tentunya Pramudya/Yeremia tak mau langsung gugur di kompetisi super 750 tersebut.

Ya, Pramudya/ Yeremia langsung pasang 'kuda-kuda' agar bisa tampil maksimal di China Masters 2023. Mereka mempersiapkan diri dengan baik sebelum melawan duet Jepang tersebut.

Pasalnya, pada pertemuan terakhir dengan Hoki/ Kobayashi, Pramudya/Yeremia kalah telak dalam dua gim dengan skor 6-21 dan 16-21. Bentrok itu terjadi pada babak perempatfinal Australia Open 2023 Agustus lalu.

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan

Catatan itu menjadi modal perbaikan Pramudya/ Yeremia sebelum berjumpa kembali di China Masters 2023. Adapun turnamen tersebut nantinya akan berlangsung di Shenzhen, China pada Selasa 21 November 2023.

"Setelah ini kami akan ikut ke China Masters. Ya harus dipersiapkan lagi,” ujar Yeremia, dikutip dari rilis PBSI, Senin (20/11/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/40/2928162/curi-perhatian-momen-tunggal-putra-jagoan-malaysia-lee-zii-jia-jadi-penerjemah-bahasa-mandarin-dadakan-di-china-masters-2023-K6LRzmVXsJ.jpg
Curi Perhatian, Momen Tunggal Putra Jagoan Malaysia Lee Zii Jia Jadi Penerjemah Bahasa Mandarin Dadakan di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927460/irwansyah-ungkap-penyebab-chico-aura-tampil-buruk-di-china-masters-2023-d74FgP1DqU.jpg
Irwansyah Ungkap Penyebab Chico Aura Tampil Buruk di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927457/irwansyah-temukan-hal-positif-dari-kegagalan-anthony-ginting-di-china-masters-2023-SkMsC1rVGw.jpg
Irwansyah Temukan Hal Positif dari Kegagalan Anthony Ginting di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927330/china-masters-2023-kepercayaan-diri-masih-jadi-persoalan-di-sektor-ganda-putra-indonesia-3yX6NDiAI9.jpg
China Masters 2023: Kepercayaan Diri Masih Jadi Persoalan di Sektor Ganda Putra Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927319/catatan-aryono-miranat-untuk-pramudya-yeremia-usai-gugur-di-perempat-final-china-masters-2023-7at4NxPSMk.jpg
Catatan Aryono Miranat untuk Pramudya/Yeremia Usai Gugur di Perempat Final China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/40/2927050/gugur-di-perempatfinal-china-masters-2023-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-akui-sudah-all-out-kVdJH4FS38.jpg
Gugur di Perempatfinal China Masters 2023, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Akui Sudah All Out
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement