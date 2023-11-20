Langsung Ketemu Lawan Sulit di Babak Pertama China Masters 2023, Begini Reaksi Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan

KUMAMOTO – Pasangan ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yakob Rambitan langsung jumpa lawan sulit di babak pertama China Masters 2023, yakni Takuro Hoki/ Yugo Kabayashi (Jepang). Menanggapi hal tersebut, Pramudya/Yeremia jelas tidak gentar,

Hanya saja Pramudya/Yeremia akan mencoba mengevaluasi pertemuan terakhir mereka dengan Hoki/Kobayashi. Sebab tentunya Pramudya/Yeremia tak mau langsung gugur di kompetisi super 750 tersebut.

Ya, Pramudya/ Yeremia langsung pasang 'kuda-kuda' agar bisa tampil maksimal di China Masters 2023. Mereka mempersiapkan diri dengan baik sebelum melawan duet Jepang tersebut.

Pasalnya, pada pertemuan terakhir dengan Hoki/ Kobayashi, Pramudya/Yeremia kalah telak dalam dua gim dengan skor 6-21 dan 16-21. Bentrok itu terjadi pada babak perempatfinal Australia Open 2023 Agustus lalu.

Catatan itu menjadi modal perbaikan Pramudya/ Yeremia sebelum berjumpa kembali di China Masters 2023. Adapun turnamen tersebut nantinya akan berlangsung di Shenzhen, China pada Selasa 21 November 2023.

"Setelah ini kami akan ikut ke China Masters. Ya harus dipersiapkan lagi,” ujar Yeremia, dikutip dari rilis PBSI, Senin (20/11/2023).