HOME SPORTS F1 & A1

Jelang F1 GP Las Vegas 2023, Lewis Hamilton Bicara soal Filmnya Bersama Brad Pitt yang Bakal Dirilis Tahun Depan

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |01:03 WIB
Jelang F1 GP Las Vegas 2023, Lewis Hamilton Bicara soal Filmnya Bersama Brad Pitt yang Bakal Dirilis Tahun Depan
Lewis Hamilton akan main film bersama Brad Pitt (Foto: REUTERS)
A
A
A

JELANG F1 GP Las Vegas 2023, Lewis Hamilton bicara soal filmnya bersama Brad Pitt yang bakal dirilis tahun depan. Pembalap bintang F1 tersebut akan ikut dalam film bertema F1 yang sempat ditunda karena aksi mogok para actor dan penulis film di Hollywood.

Produksi film itu seharusnya dimulai sejak Juli lalu namun masih belum pasti hingga kini. Hamilton membeberkan bahwa seharusnya ada syuting yang dilaksanakan pada akhir pekan di Las Vegas.

Lewis Hamilton

Pilot Mercedes-AMG itu mengatakan seharusnya ada adegan keren yang diambil pada F1 GP Las Vegas 2023. Namun sayang rencana itu harus ditunda sementara.

“Kami seharusnya syuting akhir pekan ini. Jika tidak ada pemogokan, kami akan merekam salah satu adegan yang sangat keren di sini (Las Vegas) akhir pekan ini,” beber Hamilton, dipetik dari Crash, Jumat (17/11/2023).

"Kami akan melanjutkan syuting tahun depan sehingga Anda akan lebih sering melihat mereka," lanjutnya.

Sementara itu, Hamilton juga akan kembali fokus menangani produksi filmnya itu pada Desember ini. Sekarang dirinya tengah berkonsentrasi tampil apik di lintasan.

Balap utama F1 GP Las Vegas 2023 sendiri akan berlangsung pada Minggu (19/11/2023). Las Vegas Street Circuit menjadi lokasi balapan mobil bergengsi dunia itu digelar.

Halaman:
1 2
