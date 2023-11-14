Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Indonesia Asal Jawa Timur, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |19:03 WIB
5 Pebulu Tangkis Indonesia Asal Jawa Timur, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade!
5 Pebulu Tangkis Asal Jawa Timur. (Foto: Instagram/kevin_sanjaya)
A
A
A

TERDAPAT 5 pebulutangkis Indonesia yang berasal dari Jawa Timur yang patut Anda ketahui. Ya, Jawa Timur ternyata menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki banyak atlet bulu tangkis hebat.

Beberapa pebulutangkis top Indonesia memang berasal dari Jawa Timur. Bahkan ada pebulutangkis dari Jawa Timur sudah pernah ada yang berhasil menyumbang medali emas Olimpiade untuk Indonesia. Lantas siapa saja atlet tersebut?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Indonesia Asal Jawa Timur:

5. Muhammad Reza Pahlevi Isfahani

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi

Reza Pahlevi merupakan salah satu pebulutangkis ganda putra Indonesia yang menjanjikan. Ia yang baru berusia 25 tahun bermain bersama Sabar Karyaman Gutama.

Reza sendiri diketahui lahir di Blitar, Jawa Timur, pada 6 Agustus 1997. Tentunya diharapkan Reza dan Sabar bisa semakin berkembang dan mampu menjadi andalan baru di sektor ganda putra Indonesia.

4. Nitya Krishinda Maheswari

Nitya Krishinda

Selain Reza, ada pebulutangkis Tanah Air lain yang berasal dari Blitar, seperti halnya Nitya Krishinda. Ia yang pernah bermain bersama Greysia Polii di sektor ganda putri merupakan Blitar pada 16 Desember 1988.

Kini Nitya sudah pensiun sebagai pebulutangkis profesional. Ia pun kini fokus menjadi pelatih di PB Mutiara Cardinal. Sebelumnya ia pernah menjadi pelatih di Pelatnas PBSI.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184343/ade_rai-AjYU_large.jpg
10 Makanan yang Dihindari Ade Rai agar Tetap Awet Muda, Nomor 1 Pemicu Kulit Kendur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/40/3182931/mohammad_ahsan_bersama_hendra_setiawan-Beho_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Akui Kagum dengan Hendra Setiawan, Nomor 1 Bahkan Dianggap Anak Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/38/3182920/valentino_rossi-3ym8_large.jpg
2 Pembalap Top yang Putuskan Pindah Tim Usai Juara Dunia MotoGP, Nomor 1 Samai Rekor Spesial Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181258/megawati_hangestri-8QPH_large.jpg
2 Klub yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Pevoli Megawati Hangestri, Nomor 1 Balik Main di Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/43/3180642/zehra_gunes-mMwR_large.jpg
5 Atlet Voli Perempuan Dunia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bintang Andalan Timnas Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/40/3179646/huang_yaqiong-1nBf_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Supercantik China yang Resmi Gantung Raket di Tahun 2025, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement