5 Pebulu Tangkis Indonesia Asal Jawa Timur, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade!

TERDAPAT 5 pebulutangkis Indonesia yang berasal dari Jawa Timur yang patut Anda ketahui. Ya, Jawa Timur ternyata menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki banyak atlet bulu tangkis hebat.

Beberapa pebulutangkis top Indonesia memang berasal dari Jawa Timur. Bahkan ada pebulutangkis dari Jawa Timur sudah pernah ada yang berhasil menyumbang medali emas Olimpiade untuk Indonesia. Lantas siapa saja atlet tersebut?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Indonesia Asal Jawa Timur:

5. Muhammad Reza Pahlevi Isfahani





Reza Pahlevi merupakan salah satu pebulutangkis ganda putra Indonesia yang menjanjikan. Ia yang baru berusia 25 tahun bermain bersama Sabar Karyaman Gutama.

Reza sendiri diketahui lahir di Blitar, Jawa Timur, pada 6 Agustus 1997. Tentunya diharapkan Reza dan Sabar bisa semakin berkembang dan mampu menjadi andalan baru di sektor ganda putra Indonesia.

4. Nitya Krishinda Maheswari





Selain Reza, ada pebulutangkis Tanah Air lain yang berasal dari Blitar, seperti halnya Nitya Krishinda. Ia yang pernah bermain bersama Greysia Polii di sektor ganda putri merupakan Blitar pada 16 Desember 1988.

Kini Nitya sudah pensiun sebagai pebulutangkis profesional. Ia pun kini fokus menjadi pelatih di PB Mutiara Cardinal. Sebelumnya ia pernah menjadi pelatih di Pelatnas PBSI.