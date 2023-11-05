Advertisement
SPORT LAIN

Tampil di Kualifikasi PON 2024, Begini Persiapan Atlet Biliar

Isty Maulidya , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |09:28 WIB
Tampil di Kualifikasi PON 2024, Begini Persiapan Atlet Biliar
Rizky jadi salah satu pebiliar yang ikut Kualifikasi PON 2024. (Foto: Isty Maulidya/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

TANGERANG – Salah satu atlet biliar asal Jambi, Rizky, membeberkan persiapan jelang tampil di Kualifikasi PON 2024. Dia mengatakan telah melakukan persiapan yang matang demi meraih tiket PON XXI.

Rizky tak hanya mempersiapkan fisik yang prima. Dia juga berusaha untuk melatih fokus dan konsentrasi selama pertandingan.

Hary Tanoesoedibjo. Foto: Isty Maulidya/MNC Portal Indonesia

"Persiapan yang pasti latihan cukup ketat, karena ini menuju laga nasional. Selain itu pasti jaga fisik, konsentrasi dan atur strategi," ujar Rizky.

Rizky juga menargetkan pada PON XXI bisa membawa provinsi Jambi meraih juara umum pada cabang olahraga biliar. Tetapi kini, fokus Rizky mendapat tiket PON XXI. Selanjutnya, dia siap berjuang meraih medali emas.

"Kalau target, yang pasti lolos babak kualifikasi ini, selanjutnya fokus di PON dan bisa meraih medali emas," lanjutnya.

Ya, babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 cabang olahraga biliar resmi dibuka pada Sabtu 4 November 2023. Laga kualifikasi ini dibuka langsung oleh Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo di Labewa Cue Sport, Kota Tangerang.

Halaman:
1 2
