Tampil di Kualifikasi PON 2024, Begini Persiapan Atlet Biliar

Rizky jadi salah satu pebiliar yang ikut Kualifikasi PON 2024. (Foto: Isty Maulidya/MNC Portal Indonesia)

TANGERANG – Salah satu atlet biliar asal Jambi, Rizky, membeberkan persiapan jelang tampil di Kualifikasi PON 2024. Dia mengatakan telah melakukan persiapan yang matang demi meraih tiket PON XXI.

Rizky tak hanya mempersiapkan fisik yang prima. Dia juga berusaha untuk melatih fokus dan konsentrasi selama pertandingan.

"Persiapan yang pasti latihan cukup ketat, karena ini menuju laga nasional. Selain itu pasti jaga fisik, konsentrasi dan atur strategi," ujar Rizky.

Rizky juga menargetkan pada PON XXI bisa membawa provinsi Jambi meraih juara umum pada cabang olahraga biliar. Tetapi kini, fokus Rizky mendapat tiket PON XXI. Selanjutnya, dia siap berjuang meraih medali emas.

BACA JUGA: Pesan Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo kepada Para Atlet Biliar untuk Mentas di Kualifikasi PON 2024

"Kalau target, yang pasti lolos babak kualifikasi ini, selanjutnya fokus di PON dan bisa meraih medali emas," lanjutnya.

Ya, babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 cabang olahraga biliar resmi dibuka pada Sabtu 4 November 2023. Laga kualifikasi ini dibuka langsung oleh Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo di Labewa Cue Sport, Kota Tangerang.