Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pilih Liburan ke Bali Lagi, Aleix Espargaro Disarankan Bikin KTP Indonesia oleh Netizen

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |21:03 WIB
Pilih Liburan ke Bali Lagi, Aleix Espargaro Disarankan Bikin KTP Indonesia oleh Netizen
Pembalap Tim Aprilia Racing, Aleix Espargaro kembali liburan di Bali. (Foto: Instagram/aleixespargaro)
A
A
A

DENPASAR – Tampaknya pembalap Tim Aprilia Racing, Aleix Espargaro sudah jatuh hati kepada Bali, Indonesia. Sebab Espargaro terlihat mengisi waktu jeda usai MotoGP Thailand 2023 dengan liburan ke Bali.

Pencinta MotoGP Tanah Air pun ikut senang dengan kembalinya Espargaro ke Bali. Bahkan ada netizen Indonesia yang menyarangkan Espargaro segera membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia karena seringnya bermain ke Tanah Air.

Ya, Espargaro telah mengunjungi Indonesia dalam tiga kesempatan selama tiga pekan terakhir bersama keluarga kecilnya. Yang pertama, tentu saja ketika dia tampil di Sirkuit Mandalika dalam pagelaran MotoGP Indonesia 2023 pada 13-15 Oktober lalu.

Setelah itu, pembalap asal Spanyol tersebut kembali menyempatkan diri berlibur sejenak di Bali pada awal pekan lalu selepas tampil di MotoGP Australia 2023. Dalam kesempatan itu, ternyata dia ingin melakukan hobinya yakni bersepeda mengelilingi beberapa jalur di Pulau Dewata.

Aleix Espargaro

Kini, Espargaro lagi-lagi menyempatkan diri mengunjungi Bali setelah perhelatan MotoGP Thailand 2023, pada akhir pekan lalu. Hal tersebut diketahui dari foto yang diunggahnya di Instagram-nya, @aleixespargaro, pada Senin (30/10/2023).

“Halo lagi Bali,” tulis Espargaro dalam keterangan fotonya, yang menampilkan dirinya mengenakan kaos berwarna merah muda lengkap dengan topi berwarna senada di kepalanya.

Kehadirannya ke Bali pun mendapat berbagai respon menarik dari netizen Tanah Air dalam unggahannya tersebut. Salah satunya, ada yang memintanya untuk segera membuat KTP Indonesia karena saking seringnya ke Bali.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement