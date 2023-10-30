Pilih Liburan ke Bali Lagi, Aleix Espargaro Disarankan Bikin KTP Indonesia oleh Netizen

DENPASAR – Tampaknya pembalap Tim Aprilia Racing, Aleix Espargaro sudah jatuh hati kepada Bali, Indonesia. Sebab Espargaro terlihat mengisi waktu jeda usai MotoGP Thailand 2023 dengan liburan ke Bali.

Pencinta MotoGP Tanah Air pun ikut senang dengan kembalinya Espargaro ke Bali. Bahkan ada netizen Indonesia yang menyarangkan Espargaro segera membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia karena seringnya bermain ke Tanah Air.

Ya, Espargaro telah mengunjungi Indonesia dalam tiga kesempatan selama tiga pekan terakhir bersama keluarga kecilnya. Yang pertama, tentu saja ketika dia tampil di Sirkuit Mandalika dalam pagelaran MotoGP Indonesia 2023 pada 13-15 Oktober lalu.

Setelah itu, pembalap asal Spanyol tersebut kembali menyempatkan diri berlibur sejenak di Bali pada awal pekan lalu selepas tampil di MotoGP Australia 2023. Dalam kesempatan itu, ternyata dia ingin melakukan hobinya yakni bersepeda mengelilingi beberapa jalur di Pulau Dewata.

Kini, Espargaro lagi-lagi menyempatkan diri mengunjungi Bali setelah perhelatan MotoGP Thailand 2023, pada akhir pekan lalu. Hal tersebut diketahui dari foto yang diunggahnya di Instagram-nya, @aleixespargaro, pada Senin (30/10/2023).

“Halo lagi Bali,” tulis Espargaro dalam keterangan fotonya, yang menampilkan dirinya mengenakan kaos berwarna merah muda lengkap dengan topi berwarna senada di kepalanya.

Kehadirannya ke Bali pun mendapat berbagai respon menarik dari netizen Tanah Air dalam unggahannya tersebut. Salah satunya, ada yang memintanya untuk segera membuat KTP Indonesia karena saking seringnya ke Bali.