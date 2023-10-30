Siapa Pengelola Sirkuit Mandalika?

SIAPA Pengelola Sirkuit Mandalika? Operator atau pengelola sirkuit yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu adalah Mandalika Grand Prix Association (MGPA), sedangkan pemiliknya yakni Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Sirkuit Mandalika telah menggelar ajang balapan MotoGP sebanyak dua kali yakni pada 2022 dan 2023. Untuk edisi pertama, MotoGP Mandalika 2022 yang digelar di Sirkuit Mandalika pada 18-20 Maret 2022 dimenangkan oleh Miguel Oliveira.

Kemudian pada edisi kedua, MotoGP Mandalika 2023 pada 13-15 Oktober 2023 berhasil dimenangkan oleh Francesco Bagnaia. Tahun depan, MotoGP Mandalika 2024 akan kembali di gelar di Sirkuit Mandalika. Tentunya, sangat menarik untuk dinantikan.

Kurang afdal rasanya jika kita tidak mengetahui informasi seputar Sirkuit Mandalika. Di dunia internasional, sirkuit tersebut dikenal dengan nama Mandalika International Street Circuit (dikenal dengan nama Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk tujuan komersial).

Sirkuit ini dibuka dengan menjadi tuan rumah putaran Asia Talent Cup dan Superbike World Championship pada akhir 2021, disusul dengan balapan MotoGP 2022. Proyek klaster olahraga dan hiburan seluas 120 hektare ini mencakup pembangunan hotel dan fasilitas lainnya.

BACA JUGA: Netizen Indonesia Edit Nama Tikungan 7 Sirkuit Mandalika dengan Tempat Marc Marquez Jatuh

Sebagai trek balap yang sengaja dibangun dengan area run-off yang luas, jalur ini diklaim sebagai sirkuit jalan raya karena suku cadangnya dapat digunakan di masa mendatang. Sehingga memungkinkan akses lalu lintas normal ke fasilitas resor baru.

Sirkuit ini dibangun untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke kawasan resor Mandalika dan memperkenalkan destinasi wisata baru. Pada akhir 2016, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) memperoleh sertifikat Hak Pengelolaan Tanah untuk membangun sirkuit Mandalika dari Badan Pertanahan Nasional.