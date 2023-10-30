Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Siapa Pengelola Sirkuit Mandalika?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |20:04 WIB
Siapa Pengelola Sirkuit Mandalika?
Sirkuit Mandalika telah menggelar ajang balap MotoGP dua kali (Foto: MGPA)
A
A
A

SIAPA Pengelola Sirkuit Mandalika? Operator atau pengelola sirkuit yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu adalah Mandalika Grand Prix Association (MGPA), sedangkan pemiliknya yakni Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Sirkuit Mandalika telah menggelar ajang balapan MotoGP sebanyak dua kali yakni pada 2022 dan 2023. Untuk edisi pertama, MotoGP Mandalika 2022 yang digelar di Sirkuit Mandalika pada 18-20 Maret 2022 dimenangkan oleh Miguel Oliveira.

Sirkuit Mandalika

Kemudian pada edisi kedua, MotoGP Mandalika 2023 pada 13-15 Oktober 2023 berhasil dimenangkan oleh Francesco Bagnaia. Tahun depan, MotoGP Mandalika 2024 akan kembali di gelar di Sirkuit Mandalika. Tentunya, sangat menarik untuk dinantikan.

Kurang afdal rasanya jika kita tidak mengetahui informasi seputar Sirkuit Mandalika. Di dunia internasional, sirkuit tersebut dikenal dengan nama Mandalika International Street Circuit (dikenal dengan nama Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk tujuan komersial).

Sirkuit ini dibuka dengan menjadi tuan rumah putaran Asia Talent Cup dan Superbike World Championship pada akhir 2021, disusul dengan balapan MotoGP 2022. Proyek klaster olahraga dan hiburan seluas 120 hektare ini mencakup pembangunan hotel dan fasilitas lainnya.

Sebagai trek balap yang sengaja dibangun dengan area run-off yang luas, jalur ini diklaim sebagai sirkuit jalan raya karena suku cadangnya dapat digunakan di masa mendatang. Sehingga memungkinkan akses lalu lintas normal ke fasilitas resor baru.

Sirkuit ini dibangun untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke kawasan resor Mandalika dan memperkenalkan destinasi wisata baru. Pada akhir 2016, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) memperoleh sertifikat Hak Pengelolaan Tanah untuk membangun sirkuit Mandalika dari Badan Pertanahan Nasional.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement