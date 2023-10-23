Hasil Sepeda Asian Para Games 2022: Indonesia Raih Medali Perak Kedua Berkat Sri Sugayanti

Indonesia meraih medali perak dari cabor para sepeda di Asian Para Games 2022. (Foto: NPC Indonesia)

HANGZHOU – Indonesia berhasil meraih medali perak kedua di ajang Asian Para Games 2022. Kali ini medali perak tersebut datang dari cabang olahraga (cabor) para sepeda yang dicetak oleh Sri Sugiyanti.

Beraksi CSC Velodrome, Hangzhou, China, pada Senin (23/10/2023) siang WIB, medali perak tersebut diraih oleh Sri Sugiyanti dari cabang olahraga sepeda trek. Hasil tersebut didapat setelah Sri menjadi runner up di nomor B 3000 meter Ind Pursuit Putri.

Sri Sugiyanti harus puas menyabet medali perak setelah kalah di partai final kontra wakil tuan rumah, Wang Linhua. Dia hanya mampu mencatatkan waktu di angka 3 menit 50,970 detik.

Sementara Wang berhasil menjadi pemenang dengan membukukan waktu di angka 3 menit 47,781 detik. Dia selalu lebih cepat dari Sri sejak 1000 meter pertama.

Dengan begitu, Wang berhak mengamankan medali emas. Sementara Sri membawa pulang medali perak ke Tanah Air.

Ini menjadi medali perak kedua yang diraih oleh Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2022 sekaligus medali kedua secara keseluruhan. Sementara medali perak pertama disabet oleh Suparni Yati dari cabang olahraga para atletik nomor tolak peluru F20 putri.

(Rivan Nasri Rachman)