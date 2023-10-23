Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Sepeda Asian Para Games 2022: Indonesia Raih Medali Perak Kedua Berkat Sri Sugayanti

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |14:14 WIB
Hasil Sepeda Asian Para Games 2022: Indonesia Raih Medali Perak Kedua Berkat Sri Sugayanti
Indonesia meraih medali perak dari cabor para sepeda di Asian Para Games 2022. (Foto: NPC Indonesia)
A
A
A

HANGZHOU – Indonesia berhasil meraih medali perak kedua di ajang Asian Para Games 2022. Kali ini medali perak tersebut datang dari cabang olahraga (cabor) para sepeda yang dicetak oleh Sri Sugiyanti.

Beraksi CSC Velodrome, Hangzhou, China, pada Senin (23/10/2023) siang WIB, medali perak tersebut diraih oleh Sri Sugiyanti dari cabang olahraga sepeda trek. Hasil tersebut didapat setelah Sri  menjadi runner up di nomor B 3000 meter Ind Pursuit Putri.

Sri Sugiyanti harus puas menyabet medali perak setelah kalah di partai final kontra wakil tuan rumah, Wang Linhua. Dia hanya mampu mencatatkan waktu di angka 3 menit 50,970 detik.

Sementara Wang berhasil menjadi pemenang dengan membukukan waktu di angka 3 menit 47,781 detik. Dia selalu lebih cepat dari Sri sejak 1000 meter pertama.

Dengan begitu, Wang berhak mengamankan medali emas. Sementara Sri membawa pulang medali perak ke Tanah Air.

Para balap sepeda Indonesia

Ini menjadi medali perak kedua yang diraih oleh Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2022 sekaligus medali kedua secara keseluruhan. Sementara medali perak pertama disabet oleh Suparni Yati dari cabang olahraga para atletik nomor tolak peluru F20 putri.

(Rivan Nasri Rachman)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/43/2957104/bonus-pelatih-asian-para-games-2023-dipotong-menpora-dito-ariotedjo-oknum-pemotong-sedang-ditelusuri-nFb2ySJOdW.jpg
Bonus Pelatih Asian Para Games 2023 Dipotong, Menpora Dito Ariotedjo: Oknum Pemotong Sedang Ditelusuri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/43/2955747/menpora-dito-ariotedjo-bakal-telusuri-masalah-bonus-pelatih-asian-para-games-2023-yang-dirumorkan-ada-potongan-lagi-xlrq6DkIiV.jpeg
Menpora Dito Ariotedjo Bakal Telusuri Masalah Bonus Pelatih Asian Para Games 2023 yang Dirumorkan Ada Potongan Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/43/2910595/finis-di-peringkat-6-pemerintah-siapkan-bonus-untuk-kontingen-indonesia-ajang-aipg-2022-uzbJZP2WVe.jpg
Finis di Peringkat 6, Pemerintah Siapkan Bonus Untuk Kontingen Indonesia Ajang AiPG 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/43/2910574/angela-tanoesoedibjo-bangga-bisa-jadi-bagian-kontingen-indonesia-di-ajang-asian-para-games-2022-ywoSMFTAb7.jpeg
Angela Tanoesoedibjo Bangga Bisa Jadi Bagian Kontingen Indonesia di Ajang Asian Para Games 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/43/2910536/kontingen-indonesia-di-asian-para-games-2022-tiba-di-tanah-air-cdm-indonesia-angela-tanoesoedibjo-bersyukur-4sieKhFpMg.jpg
Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2022 Tiba di Tanah Air, CdM Indonesia Angela Tanoesoedibjo Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/43/2910375/asian-para-games-2022-kontingen-indonesia-lampaui-target-perolehan-medali-kalkulasi-matang-npc-indonesia-turut-jadi-kunci-Ndwn2KtDBN.jpg
Asian Para Games 2022: Kontingen Indonesia Lampaui Target Perolehan Medali, Kalkulasi Matang NPC Indonesia Turut Jadi Kunci!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement