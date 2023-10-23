5 Negara yang Miliki Jumlah Penonton MotoGP 2023 Terbanyak, Nomor 1 MotoGP Mandalika 2023?

SEBANYAK 5 negara yang miliki jumlah penonton MotoGP 2023 terbanyak menarik diulas. Hingga saat ini, MotoGP 2023 telah melewati 16 seri. MotoGP Australia 2023 menjadi seri ke-16 yang berlangsung di Sirkuit Philip Island pada 20-21 Oktober 2023 pada akhir pekan lalu.

Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, masih memimpin klasemen sementara MotoGP 2023 dengan koleksi 366 poin. Ia diikuti pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, di peringkat kedua dengan 339 poin, dan pembalap Mooney VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, di peringkat ketiga dengan 293 poin.

Menariknya, jumlah penonton di tribun sirkuit terus mengalami peningkatan pada MotoGP 2023 ini setelah pandemi Covid-19, menurut laman resmi MotoGP. Lonjakan penonton MotoGP 2023 menunjukan lebih dari 1,6 juta orang. Lantas, negara mana saja yang miliki jumlah penonton MotoGP 2023 terbanyak?

Berikut 5 Negara yang Miliki Jumlah Penonton MotoGP 2023 Terbanyak:

5. Spanyol





MotoGP Spanyol 2023 telah dilangsungkan di Circuito de Jerez-Angel Nieto, Jerez, pada 28-30 April 2023. Balapan di Negeri Matador -julukan Spanyol- tersebut dimenangkan oleh Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia.

Menariknya, ada peningkatan jumlah penonton di MotoGP Spanyol 2023 ini. Menurut laporan, ada sebanyak 163.479 penggemar hadir sepanjang akhir pekan balapan tersebut, 79.625 di antaranya hadir pada Minggu di sesi balapan utama.

4. Argentina





MotoGP Argentina 2023 telah digelar pada 31 Maret- 2 April 2023 di Sirkuit Termas de Rio Hondo. Balapan tersebut dimenangkan oleh murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi.

Luar biasanya, Argentina menjadi negara keempat dengan jumlah penonton terbanyak pada balapan MotoGP tahun ini. Namun, jumlah penonton pada 2023 ini mengalami penurunan, yakni hanya sekitar 170 ribu orang yang datang.