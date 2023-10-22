Denny Sumargo dan Angela Tanoesoedibjo Dampingi Atlet Asian Para Games 2022 Berlatih, Ingin Perjuangan Para Atlet Didukung Penuh Masyarakat

Angela Tanoesoedibjo dan Denny Sumargo pantau kesipaan atlet para tenis meja Indonesia jelang tampil di Asian Para Games 2022 (Foto: tangkapan layar YouTube)

BEBERAPA waktu lalu Denny Sumargo berkesempatan untuk menyambangi tempat pemusatan latihan atlet Tenis Meja yang akan berlaga di ajang Asian Para Games 2022.

Sebelum mereka berangkat ke Hangzhou, China, Denny Sumargo bersama Chef de Mission (CdM) Indonesia untuk Asian Para Games 2022, Angela Tanoesoedibjo melihat persiapan atlet jelang laga tersebut.

Tak sekedar melihat jalannya proses latihan, Densu juga sempat menantang dua atlet Tatok Hardiyanto dan Komed Akbar untuk bertanding. Usai bertanding, Densu pun pun menyampaikan pesan bahwa kepada Angela bahwa dirinya begitu mengapresiasi perjuangan para atlet.

Dia menilai bahwa perjuangan mereka bukan hanya semata-mata demi kepentingan diri sendiri melainkan demi mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mereka berjungan dengan hati dan cinta yang begitu besarnya.

"Pasti setiap tetesan keringat yang keluar dari mereka adalah sebuah bentuk dari cinta yang besar yang gue yang mereka ngelakuin, ngejalanin semua

ini bukan hanya sekedar mencari perekonomian yang lebih baik atau kecepatan yang lebih baik tapi ada cinta yang besar di hati mereka,"ujar Denny Sumargo dikutip dari kanal YouTube Pebasket Sombong Denny Sumargo, Minggu (22/10/2023)