Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Denny Sumargo dan Angela Tanoesoedibjo Dampingi Atlet Asian Para Games 2022 Berlatih, Ingin Perjuangan Para Atlet Didukung Penuh Masyarakat

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |18:00 WIB
Denny Sumargo dan Angela Tanoesoedibjo Dampingi Atlet Asian Para Games 2022 Berlatih, Ingin Perjuangan Para Atlet Didukung Penuh Masyarakat
Angela Tanoesoedibjo dan Denny Sumargo pantau kesipaan atlet para tenis meja Indonesia jelang tampil di Asian Para Games 2022 (Foto: tangkapan layar YouTube)
A
A
A

BEBERAPA waktu lalu Denny Sumargo berkesempatan untuk menyambangi tempat pemusatan latihan atlet Tenis Meja yang akan berlaga di ajang Asian Para Games 2022.

Sebelum mereka berangkat ke Hangzhou, China, Denny Sumargo bersama Chef de Mission (CdM) Indonesia untuk Asian Para Games 2022, Angela Tanoesoedibjo melihat persiapan atlet jelang laga tersebut.

Tak sekedar melihat jalannya proses latihan, Densu juga sempat menantang dua atlet Tatok Hardiyanto dan Komed Akbar untuk bertanding. Usai bertanding, Densu pun pun menyampaikan pesan bahwa kepada Angela bahwa dirinya begitu mengapresiasi perjuangan para atlet.

Dia menilai bahwa perjuangan mereka bukan hanya semata-mata demi kepentingan diri sendiri melainkan demi mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mereka berjungan dengan hati dan cinta yang begitu besarnya.

"Pasti setiap tetesan keringat yang keluar dari mereka adalah sebuah bentuk dari cinta yang besar yang gue yang mereka ngelakuin, ngejalanin semua

ini bukan hanya sekedar mencari perekonomian yang lebih baik atau kecepatan yang lebih baik tapi ada cinta yang besar di hati mereka,"ujar Denny Sumargo dikutip dari kanal YouTube Pebasket Sombong Denny Sumargo, Minggu (22/10/2023)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/40/3087846/kisah-mohammad-ahsan-bengong-saat-ketinggalan-0-17-dari-jagoan-malaysia-mimiknya-memelas-D3aPBONKJg.jpg
Kisah Mohammad Ahsan Bengong saat Ketinggalan 0-17 dari Jagoan Malaysia, Mimiknya Memelas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/40/3075601/hasil-16-besar-denmark-open-2024-lawan-mundur-rinov-rivaldy-pitha-mentari-dapat-tiket-perempatfinal-QfZE1Hqap8.jpg
Hasil 16 Besar Denmark Open 2024: Lawan Mundur, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Dapat Tiket Perempatfinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/40/2907853/pukulan-tipuan-mohammad-ahsan-bikin-kagok-soh-wooi-yik-komentator-bwf-langsung-heboh-6PBUNxxD5A.jpg
Pukulan Tipuan Mohammad Ahsan Bikin Kagok Soh Wooi Yik, Komentator BWF Langsung Heboh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/40/2907687/jadwal-wakil-indonesia-di-hari-kedua-french-open-2023-7-wakil-siap-rebut-tiket-16-besar-termasuk-anthony-ginting-hingga-bagas-maulana-shohibul-fikri-8ACVf4DFaJ.jpg
Jadwal Wakil Indonesia di Hari Kedua French Open 2023: 7 Wakil Siap Rebut Tiket 16 Besar, Termasuk Anthony Ginting hingga Bagas Maulana/Shohibul Fikri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/40/2907501/sikap-respek-dan-rendah-hati-aaron-chia-soh-wooi-yik-saat-kalahkan-bagas-fikri-di-denmark-open-2023-KgqqjDC63S.jpg
Sikap Respek dan Rendah Hati Aaron Chia/Soh Wooi Yik saat Kalahkan Bagas/Fikri di Denmark Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/40/2907304/update-ranking-bwf-kelar-denmark-open-2023-fajar-alfian-rian-ardianto-terjun-bebas-bagas-maulana-shohibul-fikri-naik-2-posisi-AQKkXuCVN7.jpg
Update Ranking BWF Kelar Denmark Open 2023: Fajar Alfian/Rian Ardianto Terjun Bebas, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Naik 2 Posisi!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement