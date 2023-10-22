Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kunci Sukses Bagas Maulana/Shohibul Fikri Kandaskan Fajar Alfian/Rian Ardianto di Semifinal Denmark Open 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |07:42 WIB
Kunci Sukses Bagas Maulana/Shohibul Fikri Kandaskan Fajar Alfian/Rian Ardianto di Semifinal Denmark Open 2023
Bagas Maulana/Shohibul Fikri melangkah ke final Denmark Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

KUNCI sukses Bagas Maulana/Shohibul Fikri kandaskan Fajar Alfian/Rian Ardianto di semifinal Denmark Open 2023 akan dibahas di sini. Pasangan yang disebut Bakri tersebut mengatakan bahwa komunikasi adalah kunci kemenangan mereka.

Pertarungan di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark pada Sabtu (21/10/2023) malam WIB berlangsung sengit selama 54 menit. Namun, Bagas/Fikri akhirnya sukses mengalahkan seniornya, Fajar/Rian, dengan skor 21-11, 16-21, dan 21-12.

Fajar Alfian/Rian Ardianto

"Kunci (kemenangan) tetap ada pada komunikasi kami. Kami saling percaya, saling support, yakin dengan kemampuan kami," ungkap Fikri seusai laga, Sabtu (21/10/2023).

Sementara itu, Bagas mengatakan bahwa mereka menerapkan pola permainan yang sama seperti yang dilakukan pada babak sebelumnya. Itu membuat mereka akhirnya sukses menumbangkan mantan ganda putra nomor satu dunia tersebut.

"Kami menerapkan pola yang sama seperti kemarin, kami tidak mau terbawa pola lawan. Kami fokus bagaimana tetap bermain dengan yang kami mau," kata Bagas.

"Kami juga bisa mengantisipasi apa yang Fajar/Rian mau lakukan hari ini," lanjutnya.

Halaman:
1 2
