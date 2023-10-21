Momen Pemain Taiwan Ditegur Wasit Gara-Gara Bola Lemparannya Kena Wajah Shohibul Fikri di Denmark Open 2023

MOMEN pemain Taiwan ditegur wasit gara-gara bola lemparannya kena wajah Shohibul Fikri di Denmark Open 2023 akan diulas Okezone. Momen itu terjadi ketika Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana menghadapi pasangan Taiwan, Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan, di perempatfinal Denmark Open 2023.

Pertandingan tersebut berlangsung di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, Sabtu (21/10/2023) dini hari WIB. Bagas/Fikri juga sukses mengatasi perlawanan Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan dengan kemenangan lewat rubber game lewat skor 22-20, 19-21 dan 21-15.

Pada game pertama, Bagas/Fikri tampil menjanjikan hingga mampu unggul 11-7. Namun, Lee/Yang sempat memberikan perlawanan sengit dan memimpin dengan keunggulan 18-16. Beruntung, Fikri/Bagas justru berhasil kembali membalikkan skor dan menang 22-20.

Setelah game pertama berakhir, ada momen pemain Taiwan, Lee Jhe-Huei, ditegur wasit gara-gara bola lemparannya kena wajah Shohibul Fikri. Momen itu terekam jelas seperti yang diunggah akun TikTok @randomstuff88889.

"Insiden Lee ditegur wasit, Lee mengoper bola dan secara tidak sengaja mengenai Fikri," tulis keterangan akun @randomstuff88889, dikutip Sabtu (21/10/2023).

Dalam unggahan tersebut, memang terlihat Lee Jhe-Huei seperti tidak sengaja memukul kok yang kemudian mengarah ke wajah Fikri sehingga ditegur wasit. Alhasil, pemain Taiwan itu pun meminta maaf kepada partner dari Bagas Maulana tersebut.