Denmark Open 2023: Jumpa Fajar/Rian di Semifinal, Bagas/Fikri Bertekad Menang

ODENSE – Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, tak gentar berjumpa sang senior, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, di babak semifinal Denmark Open 2023. Meski kalah dari rekor pertemuan, mereka bertekad untuk meraih kemenangan.

Bakri -sebutan Bagas/Fikri- berhasil melenggang ke semifinal Denmark Open 2023 setelah mengatasi perlawanan ketat wakil Taiwan, Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan di babak perempat final yang berlangsung pada Sabtu (21/10/2023) dini hari WIB di Jyske Bank, Arena, Odense. Lewat pertarungan rubber game mereka menang dengan skor 22-20, 19-21 dan 21-15.

Sementara Fajri -sebutan Fajar/Rian- melangkah ke semifinal turnamen Super 750 itu usai membungkam duet muda Korea Selatan, Jin Yong/Na Sung Seung. Pasangan rangking dua dunia itu menang dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-14.

Bagas/Fikri pun senang sukses melompat ke babak semifinal. Terlebih satu ganda putra Indonesia sudah dipastikan mendapatkan tiket ke partai puncak.

“Kami senang bisa menembus babak semifinal tapi tetap tidak berpuas diri dulu. Harus tetap fokus dan konsisten di pertandingan berikutnya. Selain itu, bersyukur juga karena ganda putra sudah memastikan tempat di final,” kata Bagas dikutip dari rilis PBSI, Sabtu (21/10/2023).

Akan tetapi, pasangan rangking 14 dunia itu dibayangi catatan buruk melawan Fajar/Rian. Dari enam pertemuan, mereka hanya mampu menang sekali saja dan menelan lima kekalahan beruntun.