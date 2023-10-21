5 Alasan Fajar Alfian/Rian Ardianto Bakal Juara Denmark Open 2023, Nomor 1 Ambisi Pertahankan Gelar

LIMA alasan Fajar Alfian/Rian Ardianto bakal juara Denmark Open 2023 akan menjadi pembahasan kali ini. Melaju ke semifinal, Fajar/Rian tampil luar biasa sejak babak pertama.

Pada babak empat besar, mereka akan menghadapi rekan senegara, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. Berikut lima alasan Fajar/Rian bakal juara Denmark 2023

5. Bangkit dari Keterpurukan





Tidak bisa di pungkiri, Fajar/Rian tengah dalam situasi sulit dalam beberapa pertandingan terakhir. Bahkan mereka tak mampu berbicara banyak saat mentas di ajang Asian Games 2023 kemarin.

Untuk itu, peluang meraih gelar juara di Denmark Open 2023 dipastikan takkan disia-siakan mantan pasangan peringkat satu dunia ini. Fajar/Rian sendiri menunjukkan tren positif sejak tampil di babak pertama.

4. Teruji dengan Lawan Kuat sejak Babak Pertama





Perjalanan Fajar/Rian ke babak semifinal tidak mudah. Mereka bahkan langsung menghadapi lawan berat sejak babak pertama.

Meski demikian, salah satu ganda putra andalan Indonesia itu berhasil melewati hadangan lawan dengan sangat baik. Namun untuk mencapai final dan meraih gelar juara, Fajar/Rian harus terlebih dulu menghadapi sesama pasangan Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri di babak empat besar.