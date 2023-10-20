Jadwal Siaran Langsung Wakil Indonesia di Perempatfinal Denmark Open 2023: Ada 4 Wakil Indonesia, Live di iNews!

JADWAL siaran langsung wakil Indonesia di perempatfinal Denmark Open 2023 akan dibahas di sini. Ada empat wakil yang akan tampil, termasuk Fajar Alfian/Rian Ardianto.

Wakil Indonesia terpangkas di babak 16 besar dengan gugurnya tiga wakil. Mereka adalah Gregoria Mariska Tunjung, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, dan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle.

Gregoria disisihkan oleh PV Sindhu, selagi Ahsan/Hendra dikandaskan Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Di sisi lain, Dejan/Gloria tak kuasa menahan laju Zheng Siwei/Huang Yaqiong.

Namun, ada empat wakil yang sukses melanjutkan kiprahnya. Mereka adalah Anthony Ginting, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, Fajar Alfian/Rian Ardianto, dan Bagas Maulana/Shohibul Fikri.

Ganda putra menjadi satu-satunya sektor yang memiliki lebih dari satu wakil bagi Indonesia. Fajar/Rian kini akan menghadapi wakil Korea Selatan, Jin Yong/Na Sung-seung setelah mengalahkan Ben Lane/Sean Vendy di babak 16 besar.

Sementara itu, Bagas/Fikri, yang memulangkan Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae pada babak sebelumnya, akan bersua dengan wakil Taiwan. Bagas/Fikri akan menghadapi Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan pada babak perempatfinal.