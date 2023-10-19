Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Mulus Melaju ke 16 Besar Denmark Open 2023, Anthony Ginting Bersyukur Tampil Sesuai Rencana

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |00:07 WIB
Mulus Melaju ke 16 Besar Denmark Open 2023, Anthony Ginting Bersyukur Tampil Sesuai Rencana
Anthony Sinisuka Ginting kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
ODENSE – Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, bersyukur bisa melaju mulus ke 16 besar Denmark Open 2023. Menurutnya, penampilannya di babak 32 besar Denmark Open 2023 sudah berjalan sesuai rencana.

Meski strateginya bisa berjalan lancar, Ginting merasa masih melihat adanya kekurangan dari penampilannya. Pasalnya saat laga berlangsung, tunggal putra peringkat 2 dunia itu sempat kehilangan poin beruntun.

Anthony Sinisuka Ginting

Namun, Ginting berusaha tidak panik menghadapi kekurangan itu. Dia berusaha tetap fokus dan tenang agar tidak mudah terbawa permainan lawan.

"Puji Tuhan mengucap syukur bisa bermain dengan baik, bisa menerapkan strategi dengan baik. Apa yang sudah direncanakan sebelum pertandingan bisa berhasil," ujar Ginting, dikutip dari rilis PBSI, Kamis (19/10/2023).

"Tapi, memang masih ada saya kehilangan poin beruntun, ini yang harus diminimalisir,” lanjutnya.

“Tadi sih coba tidak terlalu dipikirkan dan dibikin panik, fokusnya tetap tenang dan tidak mengubah pola permainan. Karena evaluasi dari pertandingan sebelumnya ketika kejadian seperti itu berpengaruh ke permainan jadi lebih buru-buru," jelas Ginting.

Halaman:
1 2
