Ahsan/Hendra Kirim Pesan untuk Pramudya/Yeremia Usai Bentrok di Denmark Open 2023

ODENSE – Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, berhasil memenangkan perang saudara kontra Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, di babak 32 besar Denmark Open 2023 dengan skor 30-28 dan 21-15. Ahsan/Hendra pun mengirimkan pesan kepada sang junior selepas kemenangan tersebut.

Dalam laga yang digelar di Jyske Bank Arena, Odense, pada Selasa (17/10/2023) malam WIB itu, pertandingan berjalan sengit sepanjang gim pertama. The Daddies -julukan Ahsan/Hendra- yang sudah tertinggal 16-10 mampu menyamakan kedudukan menjadi 20-20.

Bahkan, juara dunia tiga kali itu berhasil berbalik unggul 24-23 sebelum kemudian kejar-kejaran angka kembali terjadi di poin-poin kritis. Namun, pada akhirnya mereka mampu mengalahkan Pramudya/Yeremia di gim pertama dengan skor 30-28.

Pada gim kedua, Ahsan/Hendra langsung tancap gas memimpin 7-0 dan kemudian 11-5 saat interval. Pramudya/Yeremia sempat mendekat di angka 11-13, tetapi pasangan rangking 10 dunia itu bisa memperlebar jarak lagi menjadi 16-12 sebelum akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 21-15 dalam waktu 34 menit.

Pasangan kawakan Indonesia itu pun mengaku bermain terlalu lambat di awal gim pertama sehingga berada dalam posisi tertinggal. Namun, mereka merubah strategi setelah itu sehingga mampu menyusul di poin-poin kritis dan kemudian strategi mereka berjalan tanpa hambatan di gim kedua.

“Pertama mengucap syukur alhamdulillah bisa memenangkan pertandingan. Sangat ketat terutama di gim pertama, Pram/Yere juga bermain sangat bagus. Kami bisa tetap fokus di poin-poin setting walau kadang unggul, kadang tertinggal juga,” kata Ahsan dikutip dari rilis PBSI, Selasa (17/10/2023).