Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ahsan/Hendra Kirim Pesan untuk Pramudya/Yeremia Usai Bentrok di Denmark Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |04:01 WIB
Ahsan/Hendra Kirim Pesan untuk Pramudya/Yeremia Usai Bentrok di Denmark Open 2023
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan melaju ke 16 besar Denmark Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

ODENSE – Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, berhasil memenangkan perang saudara kontra Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, di babak 32 besar Denmark Open 2023 dengan skor 30-28 dan 21-15. Ahsan/Hendra pun mengirimkan pesan kepada sang junior selepas kemenangan tersebut.

Dalam laga yang digelar di Jyske Bank Arena, Odense, pada Selasa (17/10/2023) malam WIB itu, pertandingan berjalan sengit sepanjang gim pertama. The Daddies -julukan Ahsan/Hendra- yang sudah tertinggal 16-10 mampu menyamakan kedudukan menjadi 20-20.

Bahkan, juara dunia tiga kali itu berhasil berbalik unggul 24-23 sebelum kemudian kejar-kejaran angka kembali terjadi di poin-poin kritis. Namun, pada akhirnya mereka mampu mengalahkan Pramudya/Yeremia di gim pertama dengan skor 30-28.

Pada gim kedua, Ahsan/Hendra langsung tancap gas memimpin 7-0 dan kemudian 11-5 saat interval. Pramudya/Yeremia sempat mendekat di angka 11-13, tetapi pasangan rangking 10 dunia itu bisa memperlebar jarak lagi menjadi 16-12 sebelum akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 21-15 dalam waktu 34 menit.

Pasangan kawakan Indonesia itu pun mengaku bermain terlalu lambat di awal gim pertama sehingga berada dalam posisi tertinggal. Namun, mereka merubah strategi setelah itu sehingga mampu menyusul di poin-poin kritis dan kemudian strategi mereka berjalan tanpa hambatan di gim kedua.

“Pertama mengucap syukur alhamdulillah bisa memenangkan pertandingan. Sangat ketat terutama di gim pertama, Pram/Yere juga bermain sangat bagus. Kami bisa tetap fokus di poin-poin setting walau kadang unggul, kadang tertinggal juga,” kata Ahsan dikutip dari rilis PBSI, Selasa (17/10/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/40/3087846/kisah-mohammad-ahsan-bengong-saat-ketinggalan-0-17-dari-jagoan-malaysia-mimiknya-memelas-D3aPBONKJg.jpg
Kisah Mohammad Ahsan Bengong saat Ketinggalan 0-17 dari Jagoan Malaysia, Mimiknya Memelas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/40/3075601/hasil-16-besar-denmark-open-2024-lawan-mundur-rinov-rivaldy-pitha-mentari-dapat-tiket-perempatfinal-QfZE1Hqap8.jpg
Hasil 16 Besar Denmark Open 2024: Lawan Mundur, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Dapat Tiket Perempatfinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/40/2907853/pukulan-tipuan-mohammad-ahsan-bikin-kagok-soh-wooi-yik-komentator-bwf-langsung-heboh-6PBUNxxD5A.jpg
Pukulan Tipuan Mohammad Ahsan Bikin Kagok Soh Wooi Yik, Komentator BWF Langsung Heboh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/40/2907687/jadwal-wakil-indonesia-di-hari-kedua-french-open-2023-7-wakil-siap-rebut-tiket-16-besar-termasuk-anthony-ginting-hingga-bagas-maulana-shohibul-fikri-8ACVf4DFaJ.jpg
Jadwal Wakil Indonesia di Hari Kedua French Open 2023: 7 Wakil Siap Rebut Tiket 16 Besar, Termasuk Anthony Ginting hingga Bagas Maulana/Shohibul Fikri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/40/2907501/sikap-respek-dan-rendah-hati-aaron-chia-soh-wooi-yik-saat-kalahkan-bagas-fikri-di-denmark-open-2023-KgqqjDC63S.jpg
Sikap Respek dan Rendah Hati Aaron Chia/Soh Wooi Yik saat Kalahkan Bagas/Fikri di Denmark Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/40/2907304/update-ranking-bwf-kelar-denmark-open-2023-fajar-alfian-rian-ardianto-terjun-bebas-bagas-maulana-shohibul-fikri-naik-2-posisi-AQKkXuCVN7.jpg
Update Ranking BWF Kelar Denmark Open 2023: Fajar Alfian/Rian Ardianto Terjun Bebas, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Naik 2 Posisi!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement