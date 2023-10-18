Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Mengapa MotoGP Lebih Populer Dibanding WSBK?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |21:07 WIB
Mengapa MotoGP Lebih Populer Dibanding WSBK?
MotoGP merupakan balap motor paling menarik di dunia (Foto: REUTERS)
A
A
A

MENGAPA MotoGP lebih populer dibanding Wolrd Superbike (WSBK)? Tak dapat dimungkiri, MotoGP memang selalu memiliki popularitas dan perhatian yang lebih besar di mata para pencinta motor balap di dunia dibandingkan WSBK hingga saat ini.

Padahal, WSBK juga pernah mempunyai masa emasnya pada 1990-an. Saat itu, popularitas WSBK setara dengan MotoGP. Bedanya, WSBK kuat dengan motor 4-tak-nya, dan GP500 yang kini menjadi MotoGP masih menggunakan motor 2-tak-nya.

WSBK

Akan tetapi, semuanya berubah saat MotoGP akhirnya memakai regulasi baru 990 cc 4-tak mulai 2002. Saat itu, mesin 4-tak memang lebih digandrungi para pabrikan karena berpengaruh besar ke perkembangan industri otomotif.

Setelah berganti ke 4-tak, para pabrikan pun langsung berpindah ke MotoGP. Hal ini menjadi salah satu penyebab MotoGP lebih populer dibanding WSBK. Selain itu, MotoGP juga unggul dari segala sisi untuk urusan teknis, mulai dari motor para pembalap, kru, teknologi, dan lain sebagainya.

Jika melihat dari sejarah didirikannya, MotoGP lebih dulu eksis dibandingkan WSBK. Tercatat, MotoGP sudah ada sejak 1949 lalu dan menjadi salah satu kompetisi balap tertua di dunia. Berbeda dengan WSBK yang baru didirikan pada 1988.

Faktor ini juga bisa menjadi salah satu alasan sekaligus jawaban mengapa MotoGP lebih populer dibanding WSBK. Di sisi lain, MotoGP dan WSBK sejatinya sama-sama milik satu perusahaan raksasa asal Spanyol, Dorna Sports.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan keduanya memang sangat jauh berbeda. Di mana, MotoGP mengalami kemajuan yang besar dan sangat pesat, sedangkan WSBK justru kurang berkembang sehingga turun popularitasnya.

Sementara itu, Paul Denning yang pernah menjabat sebagai Tim prinsipal Pata Yamaha WSBK, mengklaim bahwa Dorna Sports membenci World Superbike. Ia menuding perusahaan raksasa asal Spanyol itu menganaktirikan WSBK dibanding MotoGP.

Halaman:
1 2
