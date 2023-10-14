Ducati Sabet Gelar Juara Dunia Konstruktor MotoGP 2023, Usai Sapu Bersih Podium di Sprint Race MotoGP Mandalika 2023

DUCATI sabet gelar juara dunia konstruktor MotoGP 2023. Kepastian itu didapat usai Ducati menyapu bersih podium di sesi sprint race MotoGP Mandalika 2023.

Ya, ada tiga pembalap Ducati yang naik podium di sprint race MotoGP Mandalika 2023 yang digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu (14/10/2023) siang WIB. Ketiga pembalap Ducati adalah Jorge Martin (Ducati Pramac) yang menang, Luca Marini (Mooney VR46) di posisi kedua, dan Marco Bezzecchi (Mooney VR46) di tempat ketiga.

Hasil itu membuat Ducati mengunci gelar juara dunia konstruktor setelah unggul jauh dari pesaing terdekatnya, KTM. Mereka kini berada di puncak dengan perolehan 490 poin dari 11 kemenangan dan 29 podium.

Dengan begitu, Ducati telah memastikan gelar juara dunia konstruktor untuk keempat kalinya. Sebelumnya, tim pabrikan Italia ini sudah memenangkan tiga gelar juara dunia konstruktor pada 2020, 2021, dan 2022.

“Untuk tahun keempat berturut-turut, Ducati Juara Dunia Konstruktor! Terima kasih kepada seluruh pembalap dan tim yang berkontribusi!” tulis akun Instagram resmi Tim Ducati (@ducaticorse), dikutip pada Sabtu (14/10/2023).