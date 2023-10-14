Profil Jorge Martin, Juara Sprint Race MotoGP Mandalika 2023 Calon Kuat Juara MotoGP 2023

PROFIL Jorge Martin, juara Sprint Race MotoGP Mandalika 2023 calon kuat juara MotoGP 2023 akan diulas Okezone. Sang Martinator -julukan Jorge Martin- sukses memenangkan balapan Sprint Race MotoGP Mandalika 2023 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (14/10/2023) siang WIB.

Jorge Martin menjadi yang terdepan dengan mengungguli Luca Marini dan Marco Bezzecchi yang menempati podium kedua serta ketiga. Kemenangan pembalap Tim Pramac Racing Ducati itu sekaligus membuatnya langsung melesat ke puncak klasemen sementara MotoGP 2023.

Sebelum Sprint Race MotoGP Mandalika 2023 dimulai, Jorge Martin masih bercokol di peringkat kedua klasemen sementara MotoGP 2023. Pembalap asal Spanyol itu mengumpulkan 316 poin alias selisih 3 angka dari Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang menempati posisi pertama dengan 319 angka.

Berkat kemenangan Sprint Race MotoGP Mandalika 2023, poin Jorge Martin pun dipastikan bertambah. Dengan demikian, sang pembalap 25 tahun tersebut menjadi pemuncak klasemen sementara MotoGP 2023 mendepak Francesco Bagania.

Bukan hanya itu, pembalap Pramac Racing itu kini menjadi kandidat kuat juara MotoGP 2023. Lantas, seperti apa profil Jorge Martin, sang juara Sprint Race MotoGP Mandalika 2023 calon kuat juara MotoGP 2023 itu?

Mengutip dari berbagai sumber, rider asal Spanyol itu memiliki nama lengkap Jorge Martin Almoguera yang dilahirkan pada 29 Januari 1998 di Spanyol. Saat ini, Jorge Martin membalap untuk tim Pramac Racing Ducati.

Jorge Martin memiliki tinggi 168 cm dengan berat badan 62 kg. Dia kerap menggunakan nomor 89 pada motornya. Jorge Martin memulai karier di dunia balap motor melalui Red Bull Rokies Cup pada 2012.