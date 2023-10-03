Lolos ke Olimpiade Paris 2024, Pesenam Indonesia Rifda Irfanaluthfi Cetak Sejarah

ANTWERP - Atlet senang artistik Indonesia, Rifda Irfanaluthfi, memastikan diri lolos ke Olimpiade Paris 2024. Hal itu jelas menjadi kabar yang luar biasa, sebab ia menjadi pesenam Indonesia pertama yang akan tampil di pesta olahraga terbesar di dunia tersebut.

Pesenam 23 tahun itu dipastikan tampil di Olimpiade Paris 2024 setelah mendapatkan kuota realokasi dari tuan rumah. Dengan begitu, dirinya menjadi atlet ketiga yang lolos ke Olimpiade Paris 2024.

"Realokasi kuota dari negara tuan rumah membuat Rifda Irfanaluthfi (Indonesia) mengamankan tempat (di Olimpiade 2024)," tulis keterangan di laman Olympics, Selasa (3/10/2023).

Rifda memutuskan untuk absen dari Asian Games 2023 kali ini. Pasalnya, jadwal ajang tersebut dan Kejuaraan Dunia Senam Artistik bentrok atau berlangsung bersamaan.

Karena itu, atlet kelahiran 16 Oktober 1999 tersebut memilih untuk berangkat ke Antwerp, Belgia, untuk mengikuti kejuaraan dunia dan meninggalkan Asian Games. Keputusan itu nampaknya berbuah manis, karena keikutsertaannya di ajang itu, dirinya sukses mengamankan tempat di Olimpiade 2024 dan mencetak sejarah.

Keberhasilan Rifda lolos ke Olimpiade membuat masyarakat Indonesia bangga. Rekan pesenam lainnya asal Tanah Air pun, yakni Ammera Rahmajanni Hariadi, turut mengucapkan selamat kepadanya.