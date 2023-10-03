Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Lolos ke Olimpiade Paris 2024, Pesenam Indonesia Rifda Irfanaluthfi Cetak Sejarah

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |12:15 WIB
Lolos ke Olimpiade Paris 2024, Pesenam Indonesia Rifda Irfanaluthfi Cetak Sejarah
Atlet Senam Artistik Indonesia, Rifda Irfanaluthfi lolos ke Olimpiade Paris 2024. (Foto: Instagram/rifda_irfanaluthfi)
A
A
A

ANTWERP - Atlet senang artistik Indonesia, Rifda Irfanaluthfi, memastikan diri lolos ke Olimpiade Paris 2024. Hal itu jelas menjadi kabar yang luar biasa, sebab ia menjadi pesenam Indonesia pertama yang akan tampil di pesta olahraga terbesar di dunia tersebut.

Pesenam 23 tahun itu dipastikan tampil di Olimpiade Paris 2024 setelah mendapatkan kuota realokasi dari tuan rumah. Dengan begitu, dirinya menjadi atlet ketiga yang lolos ke Olimpiade Paris 2024.

"Realokasi kuota dari negara tuan rumah membuat Rifda Irfanaluthfi (Indonesia) mengamankan tempat (di Olimpiade 2024)," tulis keterangan di laman Olympics, Selasa (3/10/2023).

Rifda memutuskan untuk absen dari Asian Games 2023 kali ini. Pasalnya, jadwal ajang tersebut dan Kejuaraan Dunia Senam Artistik bentrok atau berlangsung bersamaan.

Karena itu, atlet kelahiran 16 Oktober 1999 tersebut memilih untuk berangkat ke Antwerp, Belgia, untuk mengikuti kejuaraan dunia dan meninggalkan Asian Games. Keputusan itu nampaknya berbuah manis, karena keikutsertaannya di ajang itu, dirinya sukses mengamankan tempat di Olimpiade 2024 dan mencetak sejarah.

Rifda Irfanaluthfi

Keberhasilan Rifda lolos ke Olimpiade membuat masyarakat Indonesia bangga. Rekan pesenam lainnya asal Tanah Air pun, yakni Ammera Rahmajanni Hariadi, turut mengucapkan selamat kepadanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement