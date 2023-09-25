Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Miris Andrea Iannone, Pembalap Mentereng MotoGP yang Kariernya Hancur karena Doping

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |22:01 WIB
Kisah Miris Andrea Iannone, Pembalap Mentereng MotoGP yang Kariernya Hancur karena Doping
Andrea Iannone tersandung kasus doping hingga membuat kariernya hancur di MotoGP. (Foto: Instagram/andreaiannone)
A
A
A

KISAH miris Andrea Iannone, pembalap mentereng MotoGP yang kariernya hancur karena doping akan dibahas Okezone di artikel ini. Iannone duluny adalah salah satu pembalap yang sempat ditakuti oleh para rider lainn karena memiliki teknik berkendara yang ciamik dalam lintasan balap.

Namun di balik itu, tahukah kalian bila saat ini pembalap asal Italia tersebut mesti merasakan pil pahit karena karirnya di dunia balap perlahan hancur karena ulahnya sendiri. Lantas apa pemicu utama kehancuran kariernya?

Simak informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Senin (25/09/2023) terkait kisah miris Andrea Iannone yang karirnya saat ini hancur berantakan.

Kisah Miris Andrea Iannone

Nama Andrea Iannone memang sudah tidak asing lagi dalam dunia MotoGP. Namanya kian mentereng dan paling ditakuti oleh rider lain karena gaya berkendara yang berani dan lincah. Karena itu tidak heran bila dirinya mendapatkan julukan sebagai ‘The Maniac’ dalam dunia balap MotoGP.

Andrea Iannone

Tidak hanya itu saja, di Indonesia sendiri nama Andrea Iannone kian sangat terkenal dan dicintai para penggemarnya karena pernah mengenakan helm kenamaan Indonesia KYT pada 2014-2015 silam.

Namun sayangnya di puncak kesuksesan karier di 2019, Andrea Iannone mendadak tersandung permasalahan karena terbukti menggunakan doping sebelum balapan. Tentu saja akibat obat-obatan terlarang yang dikonsumsinya membuat Andrea Iannone mesti berurusan dengan pihak Dorna dan FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme).

Halaman:
1 2
