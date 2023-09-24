Kisah Karateka Muda Indonesia Marzella Sekar Damayanti yang Pernah Alami Patah Gigi hingga Tangan Miring

Marzella Sekar Damayanti menjadi karateka Indonesia yang berprestasi meski pernah punya pengalaman buruk (Foto: Istimewa)

KISAH karateka Muda Indonesia Marzella Sekar Damayanti yang pernah alami patah gigi hingga tangan miring akan dibahas di sini. Namun, hal itu tidak membatasinya untuk berprestasi di level junior.

Marzella sukses menjadi juara di di kejuaraan dunia junior, World Junior Cadet and U-21 Karate Championship 2022 kelas kata putri perorangan, yang digelar di Konya, Turkiye, pada 26-30 Oktober 2022 lalu. Marzella juga punya banyak prestasi lainnya.

Dia merupakan peraih juara 2 Championship Cadet Junior and U21 di Santiago Chile, kelas Kata Perorangan Junior Putri 2019. Dia juga mengaku sering terjun di kategori Kumite sejak 2016-2018 akhir.

Namun, gadis berusia 19 tahun itu memutuskan untuk tidak melanjutkan kiprahnya di kategori tersebut. Sebab, dia punya pengalaman buruk pada pentas tersebut.

Giginya pernah patah kala tampil pada 2017 lalu. Tidak hanya itu, gadis asal Banten itu juga mengaku pernah mengalami cedera tangan saat latihan jelang kejuaraan di 2018 akhir.

Itu lantas menjadi pertimbangan besar Marzella untuk beralih fokus ke kategori Kata. Di lain sisi, dia juga punya pengalaman melawan lawan yang tinggi.

Orang tuanya juga khawatir melihat sang putri mengalami kejadian tersebut. Keputusannya untuk pindah ke kategori Kata semakin mantap seiring dengan dukungan dari pelatih.

"Saya pernah main di Kumite, di 2016-2018 akhir saya atlet kumite nasional di cadet junior. Di pomnas saya juara 1," bukanya kepada media termasuk MNC Portal Indonesia, Minggu (24/9/2023).