HOME SPORTS

Wow Perdana! Gamer Cantik Laura Ziphora Buka Lapak Streaming Jualan di Shopee Live

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |08:17 WIB
Wow Perdana! Gamer Cantik Laura Ziphora Buka Lapak Streaming Jualan di Shopee Live
Foto: Dok instagram @lauraziphoraa
A
A
A

JAKARTA-Influencer sekaligus gamer cantik, Laura Ziphora, akan membuka lapak live streaming jualan untuk pertama kalinya di Shopee Live! Laura Ziphora atau Lora dikenal luas sebagai selebgram dan brand ambassador (BA) dari salah satu tim esports terbesar di Indonesia yaitu Aura Esports. Sebagai BA tim esports, kelihaian Laura Ziphora dalam memainkan game Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) sudah tidak perlu diragukan lagi, tapi bagaimana dengan kemampuannya dalam mempromosikan produk-produk di fitur live shopping Shopee Live, ya?

Nah, buat kamu para penggemar Laura Ziphora dan Aura Fam yang penasaran untuk menyaksikan bagaimana si cantik Lora berjualan melalui fitur live streaming shopping di Shopee Live untuk pertama kalinya, yuk jangan ketinggalan sesi live-nya yang akan berlangsung pada Jumat, 15 September 2023 mulai pukul 12.00 hingga 14.00 WIB. Dalam live tersebut, Lora akan mempromosikan berbagai produk fashion kepada Sobat Shopee. Sebelumberkecimpung di dunia esports, Laura memang sudah dikenal sebagai influencer fashion dengan ratusan ribu pengikut di media sosial Instagram.

 BACA JUGA:

Melalui unggahannya di Instagram @lauraziphoraa, cewek kelahiran Bali pada tahun 2000 ini memang sering tampil menawan berkat parasnya yang cantik dan kemampuannya dalam memadukan busana. Laura juga acapkali tampil elegan dalam balutan outfit dari brand-brand ternama. Kegemarannya terhadap fashion itu lah yang akan membuat Laura mampu memberikan review yang ciamik dan terpercaya dalam mempromosikan produk-produk busana di live streaming Shopee Live nanti. Apalagi, Laura adalah seorang sarjana jurusan Bisnis dari salah satu universitas di luar negeri.

 

Laura Ziphora. Sumber: instagram/lauraziphoraa

Pengalamannya Laura Ziphora sebagai influencer, minatnya sebagai fashion enthusiast, serta latar belakang pendidikannya di bidang bisnis, membuat sesi live streaming-nya di Shopee Live nanti patut dinantikan. Apalagi bertepatan pada tanggal live perdana Laura, akan ada Shopee Live Fashion Day yang menyajikan berbagai promo menarik, seperti Diskon 20% sepanjang hari dan tambahan Diskon 25% mulai pukul 12.00 WIB. Ada juga Gratis Ongkir RP0 untuk seluruh pengguna setia Shopee. Kapan lagi bisa berbelanja secara online dengan promo menggiurkan sambil berinteraksi secara real-time dengan influencer cantik kenamaan di Indonesia. Kamu bisa tanya-tanya langsung ke Laura Ziphora melalui kolom komentar mengenai detail produk yang ditawarkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
