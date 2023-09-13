Dipandu Sarwendah, Flash Sale Mobil Rp9 Ribu di Shopee Live Diikuti Lebih dari 180 Ribu Orang Secara Bersamaan di Waktu yang Sama

JAKARTA-Flash Sale Mobil 9RB perdana di live streaming Shopee Live yang dipandu oleh selebritas multitalenta, Sarwendah, melalui toko @Sarwendahofficial pada Sabtu (9/9/2023) lalu pukul 21.30 WIB, berhasil mencetak rekor bombastis.

Live streaming Flash Sale Mobil 9RB Shopee Live bersama Sarwendah, sukses ditonton lebih dari 180 ribu orang secara bersamaan di waktu yang sama dalam momen Flash Sale Mobil Avanza Rp 9 ribu yang ditayangkan pertama kalinya melalui Shopee Live pada puncak 9.9 Super Shopping Day.

Kemeriahan live streaming Flash Sale Shopee Live ini diungkapkan langsung oleh Sarwendah melalui akun Instagram pribadinya @sarwendah29.

“Sayangku~ Sayangku~ terima kasih sebanyak 180 ribu penonton secara bersamaan di waktu yang sama sudah mengikuti momen Flash Sale 9RB Mobil Toyota Avanza yang dipandu oleh aku di Shopee Live!!! Super banget sayang-sayangku~,” tulis Sarwendah dilansir dari akun Instagram pribadinya @sarwendah29.

Tepat di tanggal kembar tersebut, istri dari Ruben Onsu itu tampil menemani para penggemarnya untuk berburu Flash Sale Mobil Toyota Avanza dengan harga Rp 9 ribu saja di Shopee Live. Menariknya, Flash sale ini diadakan untuk pertama kalinya di live streaming Shopee Live pada Sabtu (9/9/2023) dalam rangka merayakan promo puncak Shopee 9.9. Wow!