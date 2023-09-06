Advertisement
HOME SPORTS

Atta Halilintar Kesal, Mama Nur Telat Ajak Pindah Lapak Streaming ke Shopee Live

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |12:45 WIB
Atta Halilintar Kesal, Mama Nur Telat Ajak Pindah Lapak Streaming ke Shopee Live
Atta Halilintar. (Foto: dok Instagram/@attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Youtuber Atta Halilintar kembali menjadi sorotan publik. Sempat beredar beberapa potongan kalimat dalam video yang menyatakan betapa kesalnya Atta dengan sang istri.

Tak segan, dalam video yang diunggahnya pada sosial media baru-baru ini ini pun melayangkan teguran dan sindiran halus pada MamaNur sapaan sayangnya untuk Aurel Hermansyah.

Apalagi belum lama ini Atta juga sempat mendapati istrinya yang telah lebih dulu viral karena berita pecah target di salah satu kanal live shopping e-commerce.

Usut punya usut, setelah didalami lebih dalam kalimat per-kalimat di videonya, ternyata kekesalan ayah dari Ameena itu dikarenakan sang istri yang lebih dulu menambah lapak live shopping di Shopee Live dan terlambat mengajaknya untuk ikut bergabung.

YouTuber 28 tahun itu menampilkan muka kekecewaannya kepada warganet lewat video yang dibuatnya. Atta nampak ingin memberitahukan kepada pengikutnya, kalau rencana Mama Nur, sapaan sayang untuk istrinya yang menginformasikan agar dirinya segera bergabung di Shopee Live adalah hal yang ditunggu-tunggu.

Terlebih setelah melihat kabar kesuksesan Aurel yang langsung dibanjiri ribuan pesanan pada sesi live perdananya. Melalui unggahannya di @attahalilintar, mengungkapkan;

“Gaes saya mau jujuran aja deh, akhir-akhir ini saya kesel banget sama MamaNur!”

“Kesel banget asli kenapa sih bisa bisanya ……

Telusuri berita Sport lainnya
