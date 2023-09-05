Sang Pelatih Yakin Putri Kusuma Wardani Mampu Sulitkan Akane Yamaguchi di Babak Pertama China Open 2023

SANG pelatih Indra Widjaja yakin Putri Kusuma Wardani mampu sulitkan Akane Yamaguchi di babak pertama China Open 2023. Hal ini berkaca dari kesuksesan sang tunggal putri ketika menghadapi He Bing Jiao di BWF World Championships 2023 lalu.

Turnamen level super 1000 itu bakal dimulai pada Selasa 5 September 2023 esok dan ditutup pada 10 September 2023. Putri KW – panggilan Putri Kusuma Wardani – langsung dihadapkan lawan sulit, Akane Yamaguchi, yang notabenenya adalah tunggal putri ranking dua dunia.

"Putri KW akan langsung ketemu Akane Yamaguchi dari Jepang, karena dari melihat sisi peringkat, peluang untuk bertemu dengan unggulan pasti ada di babak pertama," kata Indra dalam keterangan PBSI, Minggu (3/9/2023).

"Akan tetapi, harapan saya untuk Putri KW bisa maksimal seperti yang ia tunjukkan saat melawan He Bing Jiao (China) di Kejuaraan Dunia kemarin," lanjutnya.

Ya, Putri pernah menampilkan permainan apik ketika menghadapi salah satu tunggal putri terbaik dunia pada babak 32 besar BWF World Championships 2023 di akhir Agustus 2023 lalu. Kala itu, dia berhadapan dengan wakil China, He Bing Jiao, yang merupakan tunggal putri ranking lima dunia.