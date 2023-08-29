Daftar 14 Pemain Timnas Voli Putra Indonesia di Asian Games 2022: Farhan Halim Dkk Siap Perjuangkan Medali!

JAKARTA – Sebanyak 14 nama dipastikan memperkuat Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia di ajang Asian Games 2022. Dalam daftar yang diumumkan oleh Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) itu, para pemain yang dipanggil sejatinya tak jauh berbeda dengan skuad saat tampil di AVC Asian Volleyball Championships 2023.

Ya, komposisi pemain yang dibawa kali ini tidak berbeda dengan skuad untuk Asian Volleyball Championships 2023 sebelumnya. Artinya ini menjadi tanda baik dalam merawat koneksi antar pemain di lapangan.

Namun nama tersohor seperti Rivan Nurmulki kembali tak masuk dalam skuad. Belakangan dirinya diketahui tengah menantikan keputusan hasil dari kode etiknya di kepolisian. Pevoli berusia 28 tahun itu disebut sedang dalam penghentian sementara dari tugasnya sebagai polisi.

Sekadar informasi, Timnas Voli Putra Indonesia nantinya akan berlaga di Deqing Sports Centre Gymnasium, China, selama babak penyisihan Asian Games 2022. Adapun multi ajang itu akan digelar mulai September mendatang.

Sementara itu di posisi outside hitter, pelatih Jiang Je kembali mempercayakan kepada Farhan Halim, Doni Haryono, dan Fahri Septian Putratama bersama Amin Kurnia Sandi Akbar.

Pos middle blocker diisi oleh Hendra Kurniawan dan M Malizi. Mereka akan menemani kapten tim, Hernanda Zulfi, dan Cep Indra Agustin.

Kemudian ada Dio Zulfikri dan Jasen Nataniel Kilanta yang bakal saling bekerja sama sebagai tosser. Selanjutnya Fahreza Rakha Abhinaya dan Irpan bakal mengisi kekuagan di pos libero.