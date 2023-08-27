Gara-Gara Gregoria Mariska Permalukan Pebulu Tangkis Han Yue, Suporter China Marah dan Emosi

GARA-GARA Gregoria Mariska Tunjung berhasil mempermalukan Han Yue, suporter China marah dan emosi. Seperti diketahui, pebulu tangkis tunggal putri andalan Indonesia itu sukses menang atas lawannya di babak 16 besar BWF World Championships 2023.

Bertanding di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, Jumat 25 Agustus 2023 dini hari WIB, Gregoria Mariska sempat tumbang di game pertama dengan skor 13-21. Beruntung, Jorji mampu bangkit dan berhasil mengunci kemenangan melalui drama rubber game, 13-21, 21-19, dan 21-11 dalam waktu 53 menit.

"Pada gim pertama, saya sejujurnya kurang nyaman. Angin cukup kencang di lapangan. Sehingga dalam mengontrol bola tak leluasa," ujar Gregoria dalam rilis resmi PBSI usai laga.

"Saat unggul di gim kedua, bukannya bermain lepas, saya malah tegang dan bermain lebih hati-hati. Lawan juga bisa menyamakan angka. Saat kedudukan 19-19, akhirnya saya bisa bermain lebih tenang dan lawan malah salah sendiri," sambung pemain asal Wonogiri itu.

"Gim ketiga saya hanya bermain untuk mengurangi kesalahan. Juga tak gampang memberi poin ke lawan saja," tandasnya.

Berkat hasil ini, Gregoria berhak melaju ke babak selanjutnya, yakni perempatfinal. Di sisi lain, Han justru menjadi sasaran kritik dari suporter China yang marah terhadap performanya.