Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Dapat Pelajaran Berharga dari Wakil Thailand Usai Tersingkir dari BWF World Championships 2023

RINOV Rivaldy/Pitha Haningtyas dapat pelajaran berharga dari wakil Thailand usai tersingkir dari babak 16 besar BWF World Championships 2023. Pasangan ganda campuran Indonesia tersebut menyadari bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki oleh mereka.

Rinov/Pitha takluk di hadapan Dechapol Puavanukroh/Sapsiree Taerattanachai di babak 16 besar. Pertandingan yang digelar di Royal Arena, Copenhagen, Denmark pada Kamis (24/8/2023), itu berakhir untuk kekalahan mereka dengan skor 12-21 dan 19-21.

Kekalahan ini tak membuat Rinov/Pitha patah arang. Namun, justru memantik semangat untuk memperbaiki diri demi meraih hasil yang lebih baik pada turnamen-turnamen berikutnya.

“Harus diakui lawan punya pengalaman lebih dan kini berada di top 4. Dari pertandingan ini kami mendapat banyak pengalamanan dan pelajaran. Belajar dari pertemuan sebelumnya, kami sebenarnya sudah cari celah terus. Semoga di pertemuan ke depan, kami bisa tembus,” kata Rinov dikutip dari rilis resmi PBSI, Kamis (24/8/2023).

BACA JUGA: Mengenang Kembali Taufik Hidayat Permalukan Legenda Pebulutangkis Malaysia Lee Chong Wei di BWF World Championships 2010

Lebih lanjut, Rinov mengatakan masih belum memiliki mental yang matang dalam pertandingan itu. Oleh karena itu, Rinov/Pitha justru banyak melakukan kesalahan fatal saat berupaya mengejar ketertinggalan.