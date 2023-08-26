Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Dapat Pelajaran Berharga dari Wakil Thailand Usai Tersingkir dari BWF World Championships 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |00:00 WIB
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Dapat Pelajaran Berharga dari Wakil Thailand Usai Tersingkir dari BWF World Championships 2023
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari petik pelajaran setelah tersingkir dari BWF World Champions 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

RINOV Rivaldy/Pitha Haningtyas dapat pelajaran berharga dari wakil Thailand usai tersingkir dari babak 16 besar BWF World Championships 2023. Pasangan ganda campuran Indonesia tersebut menyadari bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki oleh mereka.

Rinov/Pitha takluk di hadapan Dechapol Puavanukroh/Sapsiree Taerattanachai di babak 16 besar. Pertandingan yang digelar di Royal Arena, Copenhagen, Denmark pada Kamis (24/8/2023), itu berakhir untuk kekalahan mereka dengan skor 12-21 dan 19-21.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Kekalahan ini tak membuat Rinov/Pitha patah arang. Namun, justru memantik semangat untuk memperbaiki diri demi meraih hasil yang lebih baik pada turnamen-turnamen berikutnya.

“Harus diakui lawan punya pengalaman lebih dan kini berada di top 4. Dari pertandingan ini kami mendapat banyak pengalamanan dan pelajaran. Belajar dari pertemuan sebelumnya, kami sebenarnya sudah cari celah terus. Semoga di pertemuan ke depan, kami bisa tembus,” kata Rinov dikutip dari rilis resmi PBSI, Kamis (24/8/2023).

Lebih lanjut, Rinov mengatakan masih belum memiliki mental yang matang dalam pertandingan itu. Oleh karena itu, Rinov/Pitha justru banyak melakukan kesalahan fatal saat berupaya mengejar ketertinggalan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/40/2881761/sikap-tak-sportif-carolina-marin-ke-pebulutangkis-an-se-young-makin-panjang-usai-final-bwf-2023-tkBtvjf12X.jpg
Sikap Tak Sportif Carolina Marin ke Pebulutangkis An Se-young Makin Panjang Usai Final BWF 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/40/2874705/berikut-hasil-bwf-world-championships-2023-nonton-highlight-pertandingannya-di-vision-J9KmiF8rQQ.jpeg
Berikut Hasil BWF World Championships 2023, Nonton Highlight Pertandingannya di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873822/media-china-ejek-ganda-putra-indonesia-makin-bapuk-setelah-bwf-world-championships-2023-eRjZwU6NBw.jpg
Media China Ejek Ganda Putra Indonesia Makin Bapuk Setelah BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873675/juarai-bwf-world-championships-2023-pebulu-tangkis-ganda-putra-korea-sampaikan-terima-kasih-untuk-badminton-lovers-indonesia-a6kYIcYacH.jpg
Juarai BWF World Championships 2023, Pebulu Tangkis Ganda Putra Korea Sampaikan Terima Kasih untuk Badminton Lovers Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873062/melihat-momen-respek-warga-denmark-hampiri-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-usai-pertandingan-bwf-world-championships-2023-GKCizOJrse.jpg
Melihat Momen Respek Warga Denmark Hampiri Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Usai Pertandingan BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873022/rekor-milik-legenda-bulu-tangkis-indonesia-disamai-seo-seung-jae-usai-menggila-di-bwf-world-championships-2023-AymyQBGY6j.jpg
Rekor Milik Legenda Bulu Tangkis Indonesia Disamai Seo Seung-jae Usai Menggila di BWF World Championships 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement