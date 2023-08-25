Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Ungkap Rahasia ke Perempatfinal BWF World Championships 2023

COPENHAGEN - Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, melaju ke perempatfinal BWF World Championships 2023. Ahsan/Hendra mengatakan strategi yang berjalan dengan baik jadi salah satu kunci keberhasilan mereka kali ini.

Bermain di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, Kamis (24/8/2023) malam WIB, The Daddies itu berhasil menyingkirkan pasangan China, He Ji Ting/Zhou Hao Dong. Laga yang berlangsung kurang dari 30 menit itu berakhir dengan skor 21-15 dan 21-10.

"Alhamdulillah bisa menang hari ini dan bisa melewati pertandingan dengan kemenangan. Ini pertandingan yang juga tidak mudah. Makanya, kami harus fokus dari awal," kata Ahsan seusai laga.

"Strategi yang menjadi kunci kemenangan tadi, kami bisa menerapkan pola sesuai yang dirancang dari awal. Kami menyerang duluan," tambahnya.

Ahsan mengakui bahwa He/Zhou yang usianya jauh di bawah dirinya dan Hendra memiliki tenaga yang kencang. Oleh karena itu, The Daddies menggunakan strategi untuk tidak memberikan bola tinggi kepada sang lawan.

"Dari awal sudah kita pelajari permainan lawan. Karena ini Kejuaraan Dunia, kami harus langsung in dari awal," tutur Hendra.