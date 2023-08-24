Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Rehan Naufal/Lisa Ayu Ungkap Persiapan Jelang Hadapi Yuta Watanabe/Arisa Higashino di 16 Besar BWF World Championships 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |02:00 WIB
Rehan Naufal/Lisa Ayu Ungkap Persiapan Jelang Hadapi Yuta Watanabe/Arisa Higashino di 16 Besar BWF World Championships 2023
Rehan Naufal/Lisa Ayu hadapi Yuta Watanabe/Arisa Higashino di babak 16 besar BWF World Championships 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

REHAN Naufal/Lisa Ayu ungkap persiapan jelang hadapi Yuta Watanabe/Arisa Higashino di 16 besar BWF World Championships 2023. Ganda campuran Indonesia, Rehan/Lisa, mengklaim bahwa mereka harus mempersiapkan diri 1000 persen.

Rehan/Lisa sukses melenggang ke 16 besar usai menaklukkan wakil Jerman, Jones Ralfy Jansen/Linda Efler. Pertandingan di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, Rabu (23/8/2023) berakhir dengan skor 21-9 dan 21-12.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

Lawan yang akan dihadapi Rehan/Lisa pada babak berikutnya semakin berat. Sebab, pasangan ranking 13 dunia itu akan menghadapi Yuta/Arisa yang notabenenya adalah unggulan kedua di BWF World Championships 2023.

Oleh sebab itu, Rehan mengatakan keduanya harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Menurut Rehan, melawan Yuta/Arisa perlu persiapan 1000 persen. Apalagi, Yuta dikenal sebagai pemain yang cerdik serta sulit ditebak dalam pertandingan.

“Menghadapi Yuta/Arisa di babak 16 besar, kami harus lebih siap lagi. Kami harus bekerja ekstra keras. Jangan hanya 100 persen, kalau perlu 1000 persen untuk mengeluarkan seluruh kemampuan,” kata Rehan dikutip dari rilis resmi PBSI, Rabu (23/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/40/2881761/sikap-tak-sportif-carolina-marin-ke-pebulutangkis-an-se-young-makin-panjang-usai-final-bwf-2023-tkBtvjf12X.jpg
Sikap Tak Sportif Carolina Marin ke Pebulutangkis An Se-young Makin Panjang Usai Final BWF 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/40/2874705/berikut-hasil-bwf-world-championships-2023-nonton-highlight-pertandingannya-di-vision-J9KmiF8rQQ.jpeg
Berikut Hasil BWF World Championships 2023, Nonton Highlight Pertandingannya di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873822/media-china-ejek-ganda-putra-indonesia-makin-bapuk-setelah-bwf-world-championships-2023-eRjZwU6NBw.jpg
Media China Ejek Ganda Putra Indonesia Makin Bapuk Setelah BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873675/juarai-bwf-world-championships-2023-pebulu-tangkis-ganda-putra-korea-sampaikan-terima-kasih-untuk-badminton-lovers-indonesia-a6kYIcYacH.jpg
Juarai BWF World Championships 2023, Pebulu Tangkis Ganda Putra Korea Sampaikan Terima Kasih untuk Badminton Lovers Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873062/melihat-momen-respek-warga-denmark-hampiri-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-usai-pertandingan-bwf-world-championships-2023-GKCizOJrse.jpg
Melihat Momen Respek Warga Denmark Hampiri Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Usai Pertandingan BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873022/rekor-milik-legenda-bulu-tangkis-indonesia-disamai-seo-seung-jae-usai-menggila-di-bwf-world-championships-2023-AymyQBGY6j.jpg
Rekor Milik Legenda Bulu Tangkis Indonesia Disamai Seo Seung-jae Usai Menggila di BWF World Championships 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement