Rehan Naufal/Lisa Ayu Ungkap Persiapan Jelang Hadapi Yuta Watanabe/Arisa Higashino di 16 Besar BWF World Championships 2023

REHAN Naufal/Lisa Ayu ungkap persiapan jelang hadapi Yuta Watanabe/Arisa Higashino di 16 besar BWF World Championships 2023. Ganda campuran Indonesia, Rehan/Lisa, mengklaim bahwa mereka harus mempersiapkan diri 1000 persen.

Rehan/Lisa sukses melenggang ke 16 besar usai menaklukkan wakil Jerman, Jones Ralfy Jansen/Linda Efler. Pertandingan di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, Rabu (23/8/2023) berakhir dengan skor 21-9 dan 21-12.

Lawan yang akan dihadapi Rehan/Lisa pada babak berikutnya semakin berat. Sebab, pasangan ranking 13 dunia itu akan menghadapi Yuta/Arisa yang notabenenya adalah unggulan kedua di BWF World Championships 2023.

Oleh sebab itu, Rehan mengatakan keduanya harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Menurut Rehan, melawan Yuta/Arisa perlu persiapan 1000 persen. Apalagi, Yuta dikenal sebagai pemain yang cerdik serta sulit ditebak dalam pertandingan.

“Menghadapi Yuta/Arisa di babak 16 besar, kami harus lebih siap lagi. Kami harus bekerja ekstra keras. Jangan hanya 100 persen, kalau perlu 1000 persen untuk mengeluarkan seluruh kemampuan,” kata Rehan dikutip dari rilis resmi PBSI, Rabu (23/8/2023).