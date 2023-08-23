Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Memikat Bersama Williams, Alex Albon Diperebutkan Tim-Tim Top F1 Termasuk Red Bull Racing

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |02:00 WIB
Memikat Bersama Williams, Alex Albon Diperebutkan Tim-Tim Top F1 Termasuk Red Bull Racing
Alex Albon kabarnya diminati oleh Red Bull Racing (Foto: Twitter/Alex_Albon)
A
A
A

MEMIKAT bersama Williams, Alex Albon diperebutkan tim-tim top F1. Pembalap berdarah Thailand kelahiran Inggris itu kabarnya mencuri perhatian tim-tim papan atas, termasuk Red Bull.

Albon memang tampil apik selama membela Williams. Performanya yang terbilang konsisten pun mendapat pengakuan dari Red Bull.

Alex Albon

"Banyak tim yang berminat untuk mendatangkan Albon. Sejumlah ofisial senior Red Bull menilai pembalap itu dengan kualitas tinggi," ucap Lawrence Barretto, dilansir dari Crash, Selasa (22/8/2023).

"Dipercaya juga sudah ada pembicaraan (baik formal maupun informal) dengan setidaknya setengah grid, di mana di antaranya, dikabarkan merupakan tim besar," lanjutnya.

Bursa Transfer F1 untuk musim 2025 terbuka sangat lebar. Hampir semua tim memiliki satu kursi kosong untuk musim tersebut selain McLaren.

"Memang Albon tidak pernah memenangi balapan dan menjadi juara dunia, tetapi itu bukan sebuah masalah," ujar Barretto.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/37/2945343/max-verstappen-beberkan-rencananya-jika-pensiun-dari-f1-o41o9Ail1t.JPG
Max Verstappen Beberkan Rencananya jika Pensiun dari F1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944830/franz-tost-rayakan-natal-dengan-penuh-kesedihan-usai-berpisah-dengan-alphatauri-6ohtUpurGQ.jpg
Franz Tost Rayakan Natal dengan Penuh Kesedihan Usai Berpisah dengan AlphaTauri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944712/red-bull-racing-tak-buru-buru-cari-pembalap-pendamping-max-verstappen-untuk-f1-2025-masih-percaya-sergio-perez-ibfRyKSa8X.JPG
Red Bull Racing Tak Buru-Buru Cari Pembalap Pendamping Max Verstappen untuk F1 2025, Masih Percaya Sergio Perez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944822/carlos-sainz-tuntut-kejelasan-soal-kontrak-baru-dari-scuderia-ferrari-sebelum-f1-2024-digelar-FncRrOpfHY.JPG
Carlos Sainz Tuntut Kejelasan soal Kontrak Baru dari Scuderia Ferrari Sebelum F1 2024 Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/37/2944026/lewis-hamilton-masih-berpeluang-juara-dunia-pada-2024-legenda-f1-ini-jelaskan-alasannya-b8ZXuMbovY.JPG
Lewis Hamilton Masih Berpeluang Juara Dunia pada 2024, Legenda F1 Ini Jelaskan Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/37/2942970/max-verstappen-ungkap-sirkuit-impian-yang-diharapkan-segera-gelar-balapan-f1-lagi-UK6DSgV8SR.JPG
Max Verstappen Ungkap Sirkuit Impian yang Diharapkan Segera Gelar Balapan F1 Lagi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement