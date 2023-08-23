Memikat Bersama Williams, Alex Albon Diperebutkan Tim-Tim Top F1 Termasuk Red Bull Racing

MEMIKAT bersama Williams, Alex Albon diperebutkan tim-tim top F1. Pembalap berdarah Thailand kelahiran Inggris itu kabarnya mencuri perhatian tim-tim papan atas, termasuk Red Bull.

Albon memang tampil apik selama membela Williams. Performanya yang terbilang konsisten pun mendapat pengakuan dari Red Bull.

"Banyak tim yang berminat untuk mendatangkan Albon. Sejumlah ofisial senior Red Bull menilai pembalap itu dengan kualitas tinggi," ucap Lawrence Barretto, dilansir dari Crash, Selasa (22/8/2023).

"Dipercaya juga sudah ada pembicaraan (baik formal maupun informal) dengan setidaknya setengah grid, di mana di antaranya, dikabarkan merupakan tim besar," lanjutnya.

Bursa Transfer F1 untuk musim 2025 terbuka sangat lebar. Hampir semua tim memiliki satu kursi kosong untuk musim tersebut selain McLaren.

"Memang Albon tidak pernah memenangi balapan dan menjadi juara dunia, tetapi itu bukan sebuah masalah," ujar Barretto.