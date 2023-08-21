Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Tetap Yakin Bisa Juara BWF World Championships 2023 meski Berpotensi Lawan Fajar Alfian/Rian Ardianto

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |02:05 WIB
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Tetap Yakin Bisa Juara BWF World Championships 2023 meski Berpotensi Lawan Fajar Alfian/Rian Ardianto
Fajar Alfian/Rian Ardianto dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. (Foto: PBSI)
A
A
A

COPENHAGEN – Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan kerap kali terhenti karena Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Pada 2023 ini saja Ahsan/Hendra sudah kala dua kali oleh Fajar/Rian, tepatnya saat di final All England 2023 dan perempatfinal Japan Open 2023.

Kini Ahsan/Hendra pun berpotensi berjumpa dengan rekan senegara mereka tersebut di BWF World Championships 2023. Menariknya, Ahsan/Hendra tidak takut dan mereka pun lebih memilih fokus dari satu laga ke laga lainnya demi bisa menjuarai turnamen tersebut.

Ahsan/Hendra memang memiliki target untuk bisa membawa pulang medali di BWF World Championships 2023. Namun, mereka juga ingin menapakinya secara perlahan atau satu per satu terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil drawing, pada babak 64 besar, pasangan unggulan kedelapan itu mendapatkan bye. Pada babak 32 besar, mereka akan bertemu pemenang antara Giovanni Greco/David Salutt (Italia) vs Jose Guavara/Diego Mini (Peru).

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Lebih jauh lagi, jika Ahsan/Hendra bisa lolos ke babak delapan besar, mereka berpotensi bertemu Fajar/Rian. Itu pun dengan catatan Fajar/Rian juga mampu melaju hingga ke babak delapan besar.

Situasi ini tentu mengingatkan pertemuan mereka di Kejuaraan Dunia pada dua edisi sebelumnya. Pada 2019 dan 2022, Ahsan/Hendra selalu berhasil menaklukkan Fajar/Rian yang kala itu sama-sama bertemu di semifinal.

Halaman:
1 2
