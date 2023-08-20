Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Soal Persaingan ke Olimpiade Paris 2024, Begini Kata Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |00:03 WIB
Soal Persaingan ke Olimpiade Paris 2024, Begini Kata Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, mengomentari persaingan race to Olimpiade Paris 2024. Pramudya/Yeremia pun mengatakan tak ingin terbebani dalam perburuan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Mereka mengaku memiliki status sebagai underdog pada saat ini.

Pramudya/Yeremia pun mengakui persaingan untuk mendapat tiket ke Olimpiade Paris 2024 tidaklah mudah. Karena itu, mereka juga mempersiapkan diri dengan baik untuk bersaing dengan lawan-lawannya, termasuk rekan sendiri di Indonesia.

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan

"Ya, persaingannya kan siapa yang siap tanding di tiap turnamen saja. Sekarang menjelang Olimpiade, latihannya semua pada nge-push,” ujar Yeremia kepada MNC Portal Indonesia di pelatnas PBSI Cipayung beberapa waktu lalu.

“Pada enggak mau kalah, jadi ya mungkin di sini kita latihannya lebih disiapkan lagi," lanjutnya

