Soal Persaingan ke Olimpiade Paris 2024, Begini Kata Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan

JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, mengomentari persaingan race to Olimpiade Paris 2024. Pramudya/Yeremia pun mengatakan tak ingin terbebani dalam perburuan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Mereka mengaku memiliki status sebagai underdog pada saat ini.

Pramudya/Yeremia pun mengakui persaingan untuk mendapat tiket ke Olimpiade Paris 2024 tidaklah mudah. Karena itu, mereka juga mempersiapkan diri dengan baik untuk bersaing dengan lawan-lawannya, termasuk rekan sendiri di Indonesia.

"Ya, persaingannya kan siapa yang siap tanding di tiap turnamen saja. Sekarang menjelang Olimpiade, latihannya semua pada nge-push,” ujar Yeremia kepada MNC Portal Indonesia di pelatnas PBSI Cipayung beberapa waktu lalu.

“Pada enggak mau kalah, jadi ya mungkin di sini kita latihannya lebih disiapkan lagi," lanjutnya